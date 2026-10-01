Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

ЛЕП стали новою ціллю РФ: Харченко розкрив, чого насправді домагаються росіяни

Інна Ковенько
1 жовтня 2026, 16:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Російські атаки на ЛЕП можуть впливати на стабільність електропостачання, однак не створюють нової стратегічної загрози для енергосистеми.
Російські атаки на ЛЕП
Російські атаки на ЛЕП / Колаж: Главред, фото: КМВА, скриншот

Що сказав Харченко:

  • Удари по ЛЕП не є новою стратегічною загрозою
  • Опори ліній відновити простіше, ніж трансформатори підстанцій
  • Мета атак на лінії - тероризм проти цивільних

Російські удари по лініях електропередачі можуть спричиняти короткострокові аварійні відключення, однак відновлення пошкоджених ЛЕП не є настільки складним і тривалим процесом, як ремонт високовольтних підстанцій із трансформаторним обладнанням. Про це в інтерв’ю Главреду розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, пошкодження ЛЕП та удар по високовольтній підстанції - принципово різні за складністю ситуації. Трансформаторне обладнання на підстанціях може коштувати мільйони доларів, важити сотні тонн, виготовлятися близько року, а його доставка може тривати ще до пів року.

відео дня

Водночас конструкція лінії електропередачі значно простіша для відновлення.

"Так, пошкодження ліній може бути неприємним з точки зору короткострокових графіків аварійних відключень. Через влучання може зникнути світло в окремих районах або регіонах. Але, на мій погляд, це точно не є якоюсь новою стратегічною загрозою", - зазначив експерт.

Навіщо РФ атакує лінії електропередачі

Відповідаючи на запитання про мету російських ударів по ЛЕП, директор Центру досліджень енергетики назвав їх терористичною тактикою, спрямованою на відключення електроенергії для населення.

"Чистий тероризм. Відключити людям світло. Але ви відключите - ми підключимо", - сказав Харченко.

Чи витримає енергосистема терор РФ взимку

Главред писав, що за словами народного депутат від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка, Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку Росії.

Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні. Ключовими факторами, які дозволять пройти зимові холоди з меншими втратами та обмеженнями для споживачів, є поточний стан вітчизняної генерації та комплексна підготовка енергомереж до можливих надзвичайних ситуацій.

Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо намірів Росії чи можливих домовленостей у кулуарах.

ЛЕП стали новою ціллю РФ: Харченко розкрив, чого насправді домагаються росіяни
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удар РФ по енергетиці - останні новини

Главред писав, що РФ почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 30 вересня ворожі ракети та дрони вдарили по енергетичних об'єктах у Києві, області та інших регіонах. Як заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

Нагадаємо, після нічної атаки України 30 вересня монітори повідомили, що російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми.

Раніше повідомлялося що Росія 24 вересня атакувала енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

Читайте також:

Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
енергетика електроенергія Олександр Харченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви

Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви

18:11Аналітика
Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот "Привида Києва"

Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот "Привида Києва"

17:23Війна
В Україні вдарять заморозки до -3 градусів: оголошено штормове попередження

В Україні вдарять заморозки до -3 градусів: оголошено штормове попередження

17:00Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці, де панда п’є каву, за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці, де панда п’є каву, за 47 с

Що робити, щоб у будинку завжди приємно пахло: допоможе простий домашній спрей

Що робити, щоб у будинку завжди приємно пахло: допоможе простий домашній спрей

Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм

Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Останні новини

18:39

Китайський гороскоп на жовтень: Драконам — випробування, Кроликам — удача

18:37

Навіщо рис кладуть у пральну машину: досвідчені господині здивували хитрим трюкомВідео

18:28

ВАКС остаточно затвердив угоду з Пашинським у справі "палива Курченка": за ґратами не опиниться ніхто

18:20

Літа не було цілий рік: що сталося із Землею у загадковому 1816 роціВідео

18:13

"Ваш пес на нашій соломі спав": що насправді означає ця фраза

"Темно, але тепло і з водою": Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку«Темно, але тепло і з водою»: Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку
18:11

Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви

17:39

Розпакування та блог: куди поділася "киста" Настя Каменських та її чоловік ПотапВідео

17:23

Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот "Привида Києва"

17:20

Гороскоп на жовтень: Овнам — круті зміни, Тельцям — фінансовий успіх

Реклама
17:00

В Україні вдарять заморозки до -3 градусів: оголошено штормове попередження

16:52

РФ відкрила "скриньку Пандори" ударами по мостах в Києві: чи реально їх знищити

16:44

ЛЕП стали новою ціллю РФ: Харченко розкрив, чого насправді домагаються росіяни

16:35

Осінь 2026 змінює моду на прикраси: стилістка назвала головні тренди

16:31

Навіщо люди носять котячий вус у гаманці: звідки пішла прикмета

16:21

Скільки років сидітиме вбивця Фаріон: суд оголосив вирок Зінченку

16:08

Як не зіпсувати повербанк: головні помилки під час заряджання пристрою

16:05

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: курс валют на 2 жовтня

16:00

"Ніхто не зрозумів": Нікітюк розкрила, як приховувала вагітність на 8 місяці

15:32

Чи справді рис потрібно мити перед варінням: відповідь шеф-кухарів здивує

15:22

Як правильно прати пуховики та куртки - що не можна додавати у барабан

Реклама
15:00

Гороскоп Таро на завтра, 2 жовтня: Овнам — покращення, Левам — поглянути страху в очі

14:56

В Києві скоригували систему реагування на російські атаки: що відомо

14:53

Сили оборони рознесли місця запуску БпЛА та склади РФ: куди "прилетіло"

14:43

"З мене досить": колишній агент Меган Маркл зробив різку заяву щодо актриси

13:58

Понад 400 зірваних терактів: Поклад розповів, як СБУ протидіє ворогу в тилу

13:57

"Мене майже не стало": Олю Цибульську не впізнати після схуднення

13:56

Клумба віддячить пишним цвітінням: які багаторічники треба обрізати до зими

13:55

Перші заморозки насуваються на Україну: синоптик назвала дату зміну погоди

13:23

Які місця в домі треба перевірити перед опалювальним сезоном, щоб не втрачати тепло

13:04

Джим Керрі таємно одружився з популярною актрисою — деталі

12:42

Давно поховали: відлюдник Губін з'явився на публіці

12:29

РФ двічі атакувала Південний міст у Києву під час руху поїзда метро

12:25

Навіщо залишати базилік цвісти: садівнича хитрість для великого врожаю овочів

12:20

Чи вистачить зіркам шкільних знань, щоб пройти нові випробування: прем’єра нового сезону "Я люблю Україну" вже цієї неділі на ТЕТ

12:05

Українці довели чоловіка Лорак до істерики: до чого тут Путін

12:04

Україна вдарила по судну в Чорному морі та місцю пуску дронів — Зеленський

11:56

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

11:56

"Мені дуже складно": Тіна Кароль розкрила, у чому собі відмовляє через професію

11:45

Який знак зодіаку купатиметься в грошах: Таро-прогноз на жовтень 2026 рокуВідео

11:34

Про звичні подовжувачі можна забути: яке рішення приходить їм на зміну

Реклама
11:15

На валютному ринку можливі зміни: що буде з доларом та євро на початку жовтня

11:11

Китайський гороскоп на завтра, 2 жовтня: Бикам — гармонія, Мавпам — міра

11:01

На кого чекають успіхи, переїзд та обнулення досвіду: Таро-прогноз на жовтень 2026

10:47

Дрон РФ прицільно влучив у школу в Києві під час навчання: що відомо про наслідкиФото

10:44

Таро-прогноз для Тельців на жовтень 2026: здійснення мрії, тріумф і фінансовий проривВідео

10:38

Ворог накопичив небезпечні ракети і дрони: коли РФ масовано атакуватиме Україну

10:24

"Був би номер один": відома актриса різко висловилася щодо рішення Винника

10:08

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

09:59

Швидка закуска з крабовими паличками - рецепт рулету, який готується 10 хвилин

09:53

"Соромився заплакати": зірка "Дизель Шоу" зробив несподіване зізнання

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти