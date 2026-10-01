ЛЕП стали новою ціллю РФ: Харченко розкрив, чого насправді домагаються росіяни

Російські атаки на ЛЕП можуть впливати на стабільність електропостачання, однак не створюють нової стратегічної загрози для енергосистеми.

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Російські атаки на ЛЕП / Колаж: Главред, фото: КМВА, скриншот

Що сказав Харченко:

Удари по ЛЕП не є новою стратегічною загрозою

Опори ліній відновити простіше, ніж трансформатори підстанцій

Мета атак на лінії - тероризм проти цивільних

Російські удари по лініях електропередачі можуть спричиняти короткострокові аварійні відключення, однак відновлення пошкоджених ЛЕП не є настільки складним і тривалим процесом, як ремонт високовольтних підстанцій із трансформаторним обладнанням. Про це в інтерв’ю Главреду розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, пошкодження ЛЕП та удар по високовольтній підстанції - принципово різні за складністю ситуації. Трансформаторне обладнання на підстанціях може коштувати мільйони доларів, важити сотні тонн, виготовлятися близько року, а його доставка може тривати ще до пів року.

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Водночас конструкція лінії електропередачі значно простіша для відновлення.

"Так, пошкодження ліній може бути неприємним з точки зору короткострокових графіків аварійних відключень. Через влучання може зникнути світло в окремих районах або регіонах. Але, на мій погляд, це точно не є якоюсь новою стратегічною загрозою", - зазначив експерт.

Навіщо РФ атакує лінії електропередачі

Відповідаючи на запитання про мету російських ударів по ЛЕП, директор Центру досліджень енергетики назвав їх терористичною тактикою, спрямованою на відключення електроенергії для населення.

"Чистий тероризм. Відключити людям світло. Але ви відключите - ми підключимо", - сказав Харченко.

Чи витримає енергосистема терор РФ взимку

Главред писав, що за словами народного депутат від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка, Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку Росії.

Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні. Ключовими факторами, які дозволять пройти зимові холоди з меншими втратами та обмеженнями для споживачів, є поточний стан вітчизняної генерації та комплексна підготовка енергомереж до можливих надзвичайних ситуацій.

Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо намірів Росії чи можливих домовленостей у кулуарах.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удар РФ по енергетиці - останні новини

Главред писав, що РФ почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 30 вересня ворожі ракети та дрони вдарили по енергетичних об'єктах у Києві, області та інших регіонах. Як заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

Нагадаємо, після нічної атаки України 30 вересня монітори повідомили, що російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми.

Раніше повідомлялося що Росія 24 вересня атакувала енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

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Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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