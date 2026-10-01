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ЗСУ зірвали плани РФ, лінія фронту змінюється: де вдалося відтіснити ворога

Анна Косик
1 жовтня 2026, 08:45
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Сили оборони продовжують не лише відбивати атаки окупантів, але й просуватися вперед.
ЗСУ зірвали плани РФ, лінія фронту змінюється: де вдалося відтіснити ворога
Армії РФ не вдається реалізовувати план Кремля з захоплення нових територій України / Колаж: Главред, фото: карта ISW, 68 ОАеМБр

Що повідомили аналітики:

  • На Сумщині українські військові просунулися вперед
  • Ворог не зміг прорвати оборону ЗСУ на Харківщині і Донеччині
  • Сили оборони здійснили кілька успішних контрударів

Українські війська просунулися на північ від Корчаківки на Сумщині, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли здобути підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

Просування Сил оборони підтверджують геолоковані кадри, оприлюднені 29 вересня. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

відео дня

"Українські сили нещодавно просунулися на північ від міста Суми", - йдеться у звіті аналітиків.

ЗСУ зірвали плани РФ, лінія фронту змінюється: де вдалося відтіснити ворога
Суми / Інфографіка: Главред

Де Сили оборони контратакували армію РФ

Протягом 29-30 вересня окупаційні війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, однак аналітики не зафіксували змін лінії зіткнення на цій ділянці. Українські підрозділи там переходили у контратаки.

Схожа картина склалася й на Куп'янщині, де противник протягом двох діб намагався зламати оборону. Жодного просування росіяни не досягли, натомість українські сили самі атакували ворожі позиції.

Основні зусилля російського командування на Донеччині були зосереджені довкола двох міст-укріпрайонів. Окупанти атакували на північний схід від Слов'янська поблизу Пискунівки та на схід від міста - у напрямку Миколаївки, проте просунутися не змогли.

Про активність українських військ повідомив і російський мілблогер: за його словами, Сили оборони контратакували поблизу Каленики на схід від Миколаївки та Васютинського на схід від Краматорська.

Українські підрозділи також проводили контратаки на північ і північний захід від Костянтинівки.

Чи існує загроза проникнення армії РФ до Запоріжжя

Главред писав, що за словами аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, сама можливість проникнення невеликих груп не означає автоматичного створення передумов для захоплення міста.

Найближчою до обласного центру зоною активних бойових дій залишається Степногірськ. При цьому Коваленко вказує, що російські сили не контролюють повністю цей плацдарм, а тому для виходу безпосередньо до Запоріжжя їм спершу довелося б змінити ситуацію на цій ділянці.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Шевченко Добропільської міської громади Покровського району.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про результати трьох сезонів операції "Вівальді" на Донбасі та повідомив про підготовку до нового етапу бойових дій.

Напередодні стало відомо, що операція "Вівальді" дозволила українським силам повернути під контроль понад 125 квадратних кілометрів території на Лиманському напрямку.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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