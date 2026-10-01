Нічний обстріл Києва: загорівся склад і житловий будинок, є постраждалий

Наслідки ворожої атаки зафіксували у трьох районах столиці.

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Наслідки атаки на Київ 1 жовтня 2026 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Нічна атака дронів на Київ спричинила пожежі у двох районах

У Соломенському районі горіло кафе, в Оболонському - склад

В результаті нічного обстрілу одна людина постраждала

У ніч на 1 жовтня в Києві кілька разів оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза з боку безпілотників. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада закликала мешканців міста сховатися в найближчі укриття.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про наслідки атаки.

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У Соломенському районі сталася пожежа в кафе на першому поверсі житлового будинку.

В Оболонському районі загорілося складське приміщення. На іншій локації в Оболонському районі уламки впали на відкритій території.

У Печерському районі уламки впали на відкритій території. Відповідні служби вирушають на місце події.

У ДСНС Києва повідомили, що в результаті російської атаки в ніч на 1 жовтня постраждав чоловік.

У Солом’янському районі внаслідок ворожих обстрілів горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем були охоплені припарковані автомобілі. Пожежу було ліквідовано на площі 80 кв. м.

В Оболонському районі сталося масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, у ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Під удар потрапив бізнес-центр. Постраждала одна людина - їй надали допомогу на місці.

П’ятеро людей загинули, а ще 14 отримали поранення в результаті масштабної нічної атаки Росії на Україну в ніч на 30 вересня. Ворог застосував майже 190 ударних дронів та балістичну зброю, а основною ціллю стала енергетика столиці та Київської області.

На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина 2012 року народження. Ще троє людей отримали травми, серед них - дитина.

Росія готує серію ударів по енергосистемі України - монітори

Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар.

"Під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.

Окупанти ставлять собі за мету відключити українські АЕС від об’єднаної мережі, повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання та зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.

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