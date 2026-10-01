Нічний обстріл Києва: загорівся склад і житловий будинок, є постраждалий

Коротко:
- Нічна атака дронів на Київ спричинила пожежі у двох районах
- У Соломенському районі горіло кафе, в Оболонському - склад
- В результаті нічного обстрілу одна людина постраждала
У ніч на 1 жовтня в Києві кілька разів оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза з боку безпілотників. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада закликала мешканців міста сховатися в найближчі укриття.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили про наслідки атаки.
- У Соломенському районі сталася пожежа в кафе на першому поверсі житлового будинку.
- В Оболонському районі загорілося складське приміщення. На іншій локації в Оболонському районі уламки впали на відкритій території.
- У Печерському районі уламки впали на відкритій території. Відповідні служби вирушають на місце події.
У ДСНС Києва повідомили, що в результаті російської атаки в ніч на 1 жовтня постраждав чоловік.
У Солом’янському районі внаслідок ворожих обстрілів горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем були охоплені припарковані автомобілі. Пожежу було ліквідовано на площі 80 кв. м.
В Оболонському районі сталося масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.
Повітряні атаки РФ на Україну
Як писав Главред, у ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Під удар потрапив бізнес-центр. Постраждала одна людина - їй надали допомогу на місці.
П’ятеро людей загинули, а ще 14 отримали поранення в результаті масштабної нічної атаки Росії на Україну в ніч на 30 вересня. Ворог застосував майже 190 ударних дронів та балістичну зброю, а основною ціллю стала енергетика столиці та Київської області.
На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина 2012 року народження. Ще троє людей отримали травми, серед них - дитина.
Росія готує серію ударів по енергосистемі України - монітори
Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар.
"Під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.
Окупанти ставлять собі за мету відключити українські АЕС від об’єднаної мережі, повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання та зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.
Інші новини:
- Перехоплювачі вже збивають реактивні дрони, але є проблема - Буданов
- Ситуація загострюється: окупанти просуваються на ключовому напрямку фронту
- Нічний обстріл Києва: загорівся склад і житловий будинок, є постраждалий
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред