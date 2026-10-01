Скільки років сидітиме вбивця Фаріон: суд оголосив вирок Зінченку

Чоловік понад чотири місяці стежив за мовознавицею, орендував три квартири для конспірації та купив зброю на "чорному" ринку.

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Вирок Зінченку за вбивство Фаріон / колаж: Главред, фото: скріншот, instagram.com/iryna__farion

Коротко:

Зінченку дали довічне за вбивство Ірини Фаріон

Вирок оголосили 1 жовтня у суді Львова

Кілера затримали в Дніпрі за кілька днів

Вячеслава Зінченка засудили до довічного позбавлення волі за вбивсвто мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомили в СБУ.

"Довічний вирок отримав вбивця Ірини Фаріон, якого завдяки спільній роботі СБУ та Національної поліції було встановлено та затримано. Зловмисник застрелив мовознавицю біля її будинку у Львові 19 липня 2024 року, після чого намагався втекти та переховуватися", - йдеться у повідомленні. відео дня

Деталі затримання Зінченка

В СБУ нагадали, що правоохоронці затримали кілера протягом декількох днів у Дніпрі, куди він прибув, щоб "залягти на дно" для уникнення покарання.

Засудженим є 20-річний уродженець Дніпропетровщини, який більше чотирьох місяців готувався до резонансного вбивства. Для цього він завчасно придбав на "чорному" ринку вогнепальну зброю з боєприпасами, з якої потім стріляв у Фаріон.

"По приїзду до Львова кілер по черзі орендував три квартири для конспірації свого місця перебування. Також він регулярно змінював одяг та маршрути руху, коли відстежував розпорядок дня потерпілої та основні локації її переміщення. Зловмисник застрелив мовознавицю біля її будинку у Львові 19 липня 2024 року", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що у перші години після вчинення злочину контррозвідка СБУ сформувала первинний масив оперативної інформації, який дозволив встановити особу стрілка та згодом визначити його місцеперебування. Надалі ці дані були використані у спільній роботі з Національною поліцією для його розшуку та затримання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманого смартфон в якому містилися матеріали, що підтверджували підготовку до вчинення вбивства.

За зібраною доказовою базою Шевченківський районний суд міста Львова визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку, вчинене з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Вбивство Ірини Фаріон - що відомо

Як повідомляв Главред, 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на життя мовознавиці, науковиці та екснардепа Ірини Фаріон. Стрілець поцілив у скроню жінки. Ввечері цього ж дня стало відомо, що вона померла. Лікарі зробили все можливе, аби врятувати життя Фаріон, проте поранення було несумісне з життям.

Мати В'ячеслава Зінченка стверджувала, що її сина взагалі не було в тому районі Львова, де було скоєно вбивство Фаріон, і заперечувала, що вони були знайомі з мовознавицею.

22 серпня 2025 року під час засідання Шевченківського районного суду міста Львова прокурори заявили, що обвинувачений у вбивстві філологині та громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко зізнався у злочині під час розмови із співкамерником.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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