На валютному ринку можливі зміни: що буде з доларом та євро на початку жовтня

Тиск на українську економіку зростає. Банкір пояснив, чи позначиться це на курсі валют.

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Прогноз курсу валют в Україні 5-11 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

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Яким буде курс долара та євро на початку жовтня

Чому гривня поки зберігає відносну стабільність

Які фактори можуть посилити тиск на гривню

Долар у першій декаді жовтня може торгуватися на міжбанку в межах 44,7-45,1 грн, євро - 50,5-52 грн. Різкої зміни курсової траєкторії не очікується, хоча війна, подорожчання пального та інфляційні ризики посилюють тиск на економіку.

Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий в коментарі Главреду.

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Ключову роль у збереженні рівноваги експерт відводить регулятору. Без його постійної участі гривня опинилася б під значно сильнішим навантаженням.

"На валютному ринку давно існує структурний дисбаланс: імпорт формує великий і постійний попит на валюту, тоді як експортної виручки недостатньо для його повного покриття. Однак НБУ регулярно виходить на ринок з інтервенціями та закриває нестачу пропозиції. Саме цей "клапан" дозволяє випускати надлишковий тиск ще до того, як він почне помітно розгойдувати курс", - пояснив Лєсовий.

Готівковий сегмент при цьому орієнтується на міжбанк. Поки там немає стрибків, банкам і обмінникам нема сенсу суттєво коригувати котирування. Стабільні ціни, своєю чергою, не підштовхують українців до панічної купівлі валюти.

На готівковому ринку банкір очікує долар у межах 44,6-45,1 грн. Щоденні коливання на міжбанку не перевищуватимуть 0,05-0,15 грн, у банках - 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - 0,3 грн. За тиждень курс може відхилитися від початкового рівня не більш ніж на 1-1,5%, а прогнозний коридор для євро Лєсовий окреслює ширше - 50-52 грн.

Валютний ринок в Україні залишається вразливим

Спокійна картина на табло обмінників не відображає реального стану справ у компаніях. Експерт нагадує про щоденні втрати, які не потрапляють у зведення про обстріли.

"Проте за відносним курсовим спокоєм приховане дуже складне економічне тло. Війна дедалі дорожче обходиться бізнесу навіть там, де немає прямого руйнування підприємств. Повітряні тривоги скорочують фактичний робочий час, ускладнюють постачання, впливають на роботу магазинів та сфери послуг", - наголошує Лєсовий.

Коли ж удар припадає безпосередньо на підприємство чи інфраструктуру, збитки множаться. Лєсовий наводить оцінки, за якими в Україні знищено близько 2,1 млн кв. м сучасних складів. Загалом таких площ у країні було приблизно 5 млн кв. м.

Ще один ризик пов'язаний із паливним ринком. Бензин А-95 з кінця серпня до середини вересня в середньому піднявся в ціні з 80,07 до 86,17 грн за літр, тобто на 7,6%. Дизель за той самий період додав близько 6%, з 91,53 до 97,06 грн. Наслідки такої динаміки виходять далеко за межі АЗС.

"Такий ціновий рух навряд чи залишиться лише проблемою водіїв. Дорожче пальне майже неминуче означає дорожче перевезення, а згодом - поступове збільшення вартості частини товарів і послуг", - попереджає банкір.

Протидіяти цьому має рішення Нацбанку, ухвалене в середині вересня.

"На цьому тлі підвищення облікової ставки до 16% може відігравати роль "монетарного гальма". Вища вартість грошей здатна дещо стримати інфляційний тиск і водночас підтримати інтерес до гривневих активів", - зазначає Лєсовий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Ефект уже видно на депозитному ринку: банки пропонують 17–17,5% річних. Окремі гривневі ОВДП дають близько 16,5%. Тож у населення є способи вберегти заощадження, які не вимагають купівлі валюти.

Попри це, говорити про повну безпеку для гривні зарано.

"Саме сукупність цих чинників поки не дає валютному тиску перерости у "шторм". Ринок залишається вразливим до війни, інфляції та стану зовнішнього фінансування, але водночас має достатньо інструментів для збереження відносної передбачуваності", - переконаний Лєсовий.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню.

Раніше повідомлялося, що у випадку прогресу щодо чорноморського перемир'я, ухвалення Радою необхідних законопроєктів і ритмічного надходження військової допомоги, долар в Україні утримається ближче до 44,5-45,20 грн, а євро повернеться до 51,5-52 грн.

Напередодні стало відомо, що на ринку в Україні є попит на долар, але немає пропозиції. Плюс удари Росії по складам і торговельним закладам призвели до того, що зараз знищені запаси ліків, продуктів харчування, і все це треба закупати. Тому попит на іноземну валюту зростає

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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