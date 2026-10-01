В Україні вдарять заморозки до -3 градусів: оголошено штормове попередження

Область високого тиску жене в Україну холодне повітря з північного сходу, і вночі температура на поверхні ґрунту впаде до нуля.

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Коли в Україні очікуються заморозки / фото: pixabay

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Де саме вдарять заморозки 2-3 жовтня

Який рівень небезпеки оголосили рятувальники

Вночі 2 та 3 жовтня по всій території України очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий). Про це повідомили в ДСНС.

"За інформацією фахівців Укргідрометцентру, 2 жовтня заморозки передбачаються повсюди, крім південної частини України. Бережіть себе та одягайтеся тепліше", - йдеться у повідомленні. відео дня

Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 2 жовтня

Синоптики Укргідрометцентру заявили, що 2 жовтня синоптична ситуація, а отже й погода в Україні не зазнають змін. Відсутність опадів зумовлюватиме область високого тиску, яка охоплює величезну територію і має кілька центрів.

"Погоду визначатиме саме той антициклон, центр якого переміщуватиметься з півночі Скандинавії у південному напрямку й удень 2 жовтня розташовуватиметься над Білоруссю. Таке його розташування спричинятиме з північно-східного напрямку надходження холодного повітря. Тиск і далі зростатиме, вологість зменшуватиметься від ночі до дня. Очікуємо холодні ночі та приємно теплі для цієї пори дні", - наголосили вони.

За їх словами, завтра прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у південній частині буде в межах +5…+10 градусів, на решті території +1…+6 градусів. Також можливі заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градуси. Вдень температура підніметься до +14…+19 градусів.

Погода в Україні 2 жовтня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області 2 жовтня

На Київщині у п’ятницю також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі складатиме +1…+6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градуси; вдень прогнозується +14…+19 градусів.

У Києві вночі прогнозується +4…+6 градусів, а вдень +16…+18 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко говорила, що погоду в Україні завтра, 2 жовтня, визначатиме потужний антициклон - область високого атмосферного тиску. Тому території усіх областей належатимуть сухій та ясній повітряній масі.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погоду в Україні упродовж тижня, з 28 вересня по 4 жовтня, визначатиме малорухомий антициклон та його південна периферія. У більшості областей очікується стійкий характер погоди, без істотних опадів та зі стабільним температурним режимом.

Крім того, згідно з офіційним місячним прогнозом Укргідрометцентру, середня температура жовтня становитиме +6…+12 градусів. Це значення близьке до кліматичної норми й означає, що в масштабах усього місяця ані екстремально теплого, ані аномально холодного сценарію наразі не очікується.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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