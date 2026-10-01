Дрон РФ прицільно влучив у школу в Києві під час навчання: що відомо про наслідки

У момент удару понад 100 учнів та близько 60 працівників школи перебували в укритті.

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Влучання у школу в Києві / Колаж: Главред, фото: скриншот, поліція

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Російський дрон влучив у школу в Солом’янському районі Києва

Під час атаки понад 100 учнів та 60 працівників були в укритті

У школі після удару виникло загоряння, попередньо постраждалих немає

Зранку 1 жовтня російський безпілотник влучив у будівлю школи в Солом’янському районі Києва. Після удару в навчальному закладі виникло загоряння. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на момент атаки учні та працівники школи перебували в укритті. Попередньо, внаслідок удару ніхто не постраждав.

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"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що в укритті перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу. Удар пошкодив фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, після чого виникло загоряння.

На місці працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що РФ накопичує ударні безпілотники та ракети, щоб взимку завдавати масованих ударів по Україні, які можуть сягати 1500 цілей за одну атаку. Як повідомляє CBS News, це удвічі-втричі більше за нинішні обстріли. Ключовою метою ворога є зниження ефективності роботи української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Росія переходить до нового етапу системної кампанії проти української енергетики напередодні опалювального сезону. Особливу увагу РФ зосередила на столиці та Київщині.

Раніше повідомлялося, що Росія почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 30 вересня ворожі ракети та дрони вдарили по енергетичних об'єктах у Києві, області та інших регіонах.

Що може зупинити удари РФ по Україні - коментар експерта

Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві. Для реалізації такого сценарію Києву потрібна балістична зброя. Про це повідомив військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

"Це оптимальний варіант. Я називаю це "іранським захистом". Іранці показали, як можна захищати 90-мільйонну країну, навіть маючи обмежені можливості ППО та авіації, але володіючи балістичною зброєю та завдаючи ударів по ключових точках противника", - заявив Світан.

Окрему увагу військовий експерт приділив Москві. На його думку, саме столиця РФ може стати фактором, який створюватиме внутрішній тиск на російське керівництво.

"Потрібно знайти болючі точки. У росіян вона одна - Москва. Та ахіллесова п’ята, тиск на яку може змусити всю Російську Федерацію не робити того, чого робити не треба", - наголосив він.

Світан також вказав на психологічний аспект можливих ударів по столиці РФ. Він вважає, що мешканці Москви мають відчути прямий вплив війни, а не сприймати її як подію, що відбувається далеко від них.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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