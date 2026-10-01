Ворог накопичив небезпечні ракети і дрони: коли РФ масовано атакуватиме Україну

Окупанти змінили тактику атак, щоб інтенсивніше обстрілювати Україну у найближчому майбутньому.

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Росія планує посилити обстріли України / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, Вікіпедія ​

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РФ накопичує ракети і безпілотники для майбутніх атак

Ворог зробив ставку на дешевші засоби ураження для терору України

В України наразі недостатньо засобів протидії повітряним атакам РФ

Країна-агресор Росія накопичує ударні безпілотники та ракети, щоб взимку завдавати масованих ударів по Україні, які можуть сягати 1500 цілей за одну атаку.

Як повідомляє CBS News, це удвічі-втричі більше за нинішні обстріли. Ключовою метою ворога є зниження ефективності роботи української протиповітряної оборони.

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Відколи армія РФ почала застосовувати нові реактивні моделі безпілотників, показник їх перехоплення становить 57%, тоді як старіші модифікації збивали на рівні 90-95%.

На озброєнні ворога зараз дві реактивні моделі - "Герань-4" і "Герань-5", запаси яких поповнюються паралельно. За оцінками Києва, у вересні Росія могла виготовити 1200 безпілотників "Герань-4" та 800 "Герань-5", і щомісяця ці обсяги зростатимуть.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Арсенал, яким володіє противник, досі застосовувався лише частково: аналітик Центру ініціатив "Повернись живим" Вікторія Чекаліна нарахувала від 450 до 700 одиниць старих безпілотників без реактивного двигуна, новіших реактивних моделей і муляжів без вибухової дії, відомих як "Бандеролі".

"Незважаючи на можливість запуску 600-1000 безпілотників за одну масовану атаку, фактично було використано лише близько 150-300 дронів", - зазначила Чекаліна, прогнозуючи, що взимку один наліт може сягати близько 1500 одиниць.

Невеликі залпи реактивних безпілотників дозволили окупантам досягати результату без витрат на дорожчого озброєння і зберегти крилаті та балістичні ракети.

У серпні Україна припинила публікувати дані про їх кількість, однак військові аналітики розповіли CBS News, що в серпні та вересні масовані ракетні обстріли стали рідшими.

Одночасно заводи РФ наростили випуск. За підрахунками Чекаліної, планові показники з виробництва ракет перевиконані на 110-120%, а до серпня ворог накопичив 130 балістичних ракет.

"Під час зимової кампанії Росія зосередиться на атаках на електроенергетичну та опалювальну інфраструктуру, оскільки вона має вирішальне значення для цивільного населення. Одночасно вони використовуватимуть турбореактивні безпілотники разом із ракетами проти місцевих підприємств, складів та інших цілей", - попередила вона.

Чи має Україна засоби протидії атакам РФ

Протидія новим типам загроз залишається слабким місцем. Україні досі критично бракує балістичних ракет-перехоплювачів PAC-3 американського виробництва, а засоби протидії реактивним безпілотникам перебувають на стадії тестування.

Чому російські дрони стали небезпечнішими

Главред писав, що за словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, російські війська підвищують роздільну здатність камер на своїх безпілотниках і використовують для їх виготовлення дорожчі та якісніші матеріали.

Якість оптики безпосередньо впливає на здатність ворога детально аналізувати обстановку на землі. Тому сучасні безпілотники дедалі частіше поєднує одразу кілька ролей - розвідувальну, ударну та ретрансляційну.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія переходить до нового етапу системної кампанії проти української енергетики напередодні опалювального сезону. Особливу увагу РФ зосередила на столиці та Київщині.

Раніше повідомлялося, що Росія почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 30 вересня ворожі ракети та дрони вдарили по енергетичних об'єктах у Києві, області та інших регіонах.

Напередодні стало відомо, що п'ятеро людей загинули, а ще чотирнадцять отримали поранення внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну в ніч на 30 вересня.

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Про джерело: CBS News CBS News - новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

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