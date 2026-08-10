Ракетного палива стане менше: ЗСУ розгромили важливий нафтохімічний комбінат РФ

Комбінат виробляв сировину для ракетного палива та композитів для безпілотників.

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Уражено нафтохімічний комбінат РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Уражено ЦГФУ комбінату "Тобольскнефтехим" у РФ

Продукція заводу критична для російського ВПК

Розмір руйнувань наразі встановлюється

Сили оборони України 10 серпня уразили нафтохімічний комбінат "Тобольскнефтехим" у місті Тобольськ Тюменської області РФ. Зафіксовано влучання у центральну газофракціонуючу установку підприємства. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що уражений об'єкт - не допоміжний цех, а один із вузлових елементів усього виробничого ланцюга. Проєктна потужність ЦГФУ становить близько 6,6 млн тонн сировини на рік, а сам комбінат належить до найбільших нафтохімічних майданчиків РФ та Європи.

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В Генштабі розповіли, що підприємство виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Серед іншого, це бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та МТБЕ (високооктанова кисневмісна добавка).

"Ці продукти використовуються у виробництві компонентів ракетного палива, авіаційного пального, композитних матеріалів для БпЛА, а також високооктанових бензинів", - йдеться у повідомленні.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - підсумували у Генштабі.

Ударів по території РФ стане більше

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що удари по російських НПЗ триватимуть, але надалі на росіян чекають удари по газовій інфраструктурі, газорозподільчих станціях та газових терміналах.

Він підкреслив, що блокування Азовського моря, удари по російському тіньовому танкерному флоту в Чорному морі - це лише початок тих подій, які очікують на Росію.

"Також удари будуть не лише по Wildberries – нехай OZON теж готується. Військово-промисловий комплекс РФ само собою буде під нашим прицілом", - наголосив Коваленко.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Удари по Російських НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 10 серпня дрони було зафіксовано в Татарстані. Мешканці Нижньокамська та Чистополя повідомили про велику кількість БПЛА, що пролітають над містом. Там діють два великі нафтопереробні підприємства: ТАІФ-НК та сучасний комплекс ТАНЕКО.

У ніч на 8 серпня в Росії пролунали вибухи. Під удар дронів потрапили два НПЗ - у Самарській області та в Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляли про атаку в районі установки АВТ та нафтових резервуарів. Над об’єктом піднімався чорний дим.

У ніч на 6 серпня в Ярославській області РФ пролунали вибухи. Очевидці публікували кадри зі звуками вибухів і двома стовпами темного диму. Одна з пожеж сталася на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

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