"Був би номер один": відома актриса різко висловилася щодо рішення Винника

Зірка комедії "Скажене весілля" зізналася, що глибоко розчарувалася у своєму земляку.

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Олег Винник втік з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Приходько; скріншот із відео

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Чому актриса Інна Приходько розчарувалася в Олегу Виннику

Яке майбутнє в Україні Інна Приходько пророкує артисту

Українська актриса Інна Приходько, відома за ролями у фільмах "Скажене весілля" та "Рідня", відверто прокоментувала позицію Олега Винника, який виїхав до Німеччини. В інтерв’ю OBOZ.UA знаменитість висловила припущення щодо того, чого побоювався співак.

Артистка, яка особисто знайома з Винником, зізналася, що його поведінка та дивні заяви після початку повномасштабного вторгнення викликають у неї щире здивування. На думку Приходько, співак зробив вкрай нерозумний крок для своєї кар’єри, коли виїхав з України й надовго зник із публічного простору.

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Олег Винник зараз / скрін з відео

"Для мене це, чесно кажучи, дивно. І я б навіть сказала - нерозумно з його боку. Адже він, думаю, чудово розумів, що ніхто не змусив би його силою воювати... Думаю, якби Олег залишився тут, допомагав, організовував мітинги, їздив з концертами на підтримку ЗСУ – боже, він би не просто знову злетів. Він був би номер один. Суперномер один! Ну, гаразд, ти поїхав, але хоча б не мовчи. А він просто зник на стільки років, а потім почав звідкись вилазити й нести нісенітниці, які викликають ще більше нерозуміння", - поділилася актриса.

Приходько особливо наголосила, що її розчарування посилюється ще й тим, що вони з Вінником родом з одного краю - Черкаської області. На зйомках актриса тепло привітала співака як земляка, проте тепер від колишньої поваги не залишилося й сліду. На думку Приходько, запізнілі спроби виконавця нагадати про себе та повернутися в український інформаційний простір навряд чи допоможуть йому відновити колишню популярність. Актриса вважає, що після тривалої відсутності Винника українська аудиторія вже не сприйме його так, як раніше.

Інна Приходько про Олега Винника / фото: instagram.com, Інна Приходько

"Я глибоко розчарована в цій людині. Тим більше що він мій земляк - із Жашківського району, навчався в Каневі... А ці його спроби зараз повернутися... Він же повинен розуміти, що ніхто його тут уже не чекає з розпростертими обіймами", - підсумувала Приходько.

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Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну й обірвав зв’язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було зумовлене неназваною хворобою.

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