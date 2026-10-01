Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Був би номер один": відома актриса різко висловилася щодо рішення Винника

Христина Трохимчук
1 жовтня 2026, 10:24
google news Підпишіться
на нас в Google
Зірка комедії "Скажене весілля" зізналася, що глибоко розчарувалася у своєму земляку.
Олег Винник втік з України
Олег Винник втік з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Приходько; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Чому актриса Інна Приходько розчарувалася в Олегу Виннику
  • Яке майбутнє в Україні Інна Приходько пророкує артисту

Українська актриса Інна Приходько, відома за ролями у фільмах "Скажене весілля" та "Рідня", відверто прокоментувала позицію Олега Винника, який виїхав до Німеччини. В інтерв’ю OBOZ.UA знаменитість висловила припущення щодо того, чого побоювався співак.

Артистка, яка особисто знайома з Винником, зізналася, що його поведінка та дивні заяви після початку повномасштабного вторгнення викликають у неї щире здивування. На думку Приходько, співак зробив вкрай нерозумний крок для своєї кар’єри, коли виїхав з України й надовго зник із публічного простору.

відео дня
Олег Винник зараз
Олег Винник зараз / скрін з відео

"Для мене це, чесно кажучи, дивно. І я б навіть сказала - нерозумно з його боку. Адже він, думаю, чудово розумів, що ніхто не змусив би його силою воювати... Думаю, якби Олег залишився тут, допомагав, організовував мітинги, їздив з концертами на підтримку ЗСУ – боже, він би не просто знову злетів. Він був би номер один. Суперномер один! Ну, гаразд, ти поїхав, але хоча б не мовчи. А він просто зник на стільки років, а потім почав звідкись вилазити й нести нісенітниці, які викликають ще більше нерозуміння", - поділилася актриса.

Приходько особливо наголосила, що її розчарування посилюється ще й тим, що вони з Вінником родом з одного краю - Черкаської області. На зйомках актриса тепло привітала співака як земляка, проте тепер від колишньої поваги не залишилося й сліду. На думку Приходько, запізнілі спроби виконавця нагадати про себе та повернутися в український інформаційний простір навряд чи допоможуть йому відновити колишню популярність. Актриса вважає, що після тривалої відсутності Винника українська аудиторія вже не сприйме його так, як раніше.

Инна Приходько про Олега Винника
Інна Приходько про Олега Винника / фото: instagram.com, Інна Приходько

"Я глибоко розчарована в цій людині. Тим більше що він мій земляк - із Жашківського району, навчався в Каневі... А ці його спроби зараз повернутися... Він же повинен розуміти, що ніхто його тут уже не чекає з розпростертими обіймами", - підсумувала Приходько.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін відверто висловився про особисте життя. В інтерв’ю артист зізнався, що з віком змирився зі своєю сентиментальністю і перестав намагатися виглядати суворіше.

Також у Нерюнгрі внаслідок травми голови після падіння зі сходів помер музичний критик Сергій Сосєдов, якого поховали у Підмосков’ї. Журналіст здобув широку популярність в Україні завдяки роботі в якості судді шоу "Х-Фактор" на СТБ з 2010 по 2015 рік.

Читайте також:

Про персону: Олег Винник

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну й обірвав зв’язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було зумовлене неназваною хворобою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олег Винник новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ двічі атакувала Південний міст у Києву під час руху поїзда метро

РФ двічі атакувала Південний міст у Києву під час руху поїзда метро

12:29Україна
Україна вдарила по судну в Чорному морі та місцю пуску дронів — Зеленський

Україна вдарила по судну в Чорному морі та місцю пуску дронів — Зеленський

12:04Війна
Дрон РФ прицільно влучив у школу в Києві під час навчання: що відомо про наслідки

Дрон РФ прицільно влучив у школу в Києві під час навчання: що відомо про наслідки

10:47Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика, що п'є молоко, за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика, що п'є молоко, за 35 с

Що робити, щоб у будинку завжди приємно пахло: допоможе простий домашній спрей

Що робити, щоб у будинку завжди приємно пахло: допоможе простий домашній спрей

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці, де панда п’є каву, за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці, де панда п’є каву, за 47 с

Як за допомогою фольги дізнатися, чи оселилася у будинку миша: простий трюк

Як за допомогою фольги дізнатися, чи оселилася у будинку миша: простий трюк

"Ми поливаємо пустелю": нова заявка Києва на мільярди євро спричинила розбрат у ЄС — Le Monde

"Ми поливаємо пустелю": нова заявка Києва на мільярди євро спричинила розбрат у ЄС — Le Monde

Останні новини

12:42

Давно поховали: відлюдник Губін з'явився на публіці

12:29

РФ двічі атакувала Південний міст у Києву під час руху поїзда метро

12:25

Навіщо залишати базилік цвісти: садівнича хитрість для великого врожаю овочів

12:20

Чи вистачить зіркам шкільних знань, щоб пройти нові випробування: прем’єра нового сезону "Я люблю Україну" вже цієї неділі на ТЕТ

12:05

Українці довели чоловіка Лорак до істерики: до чого тут Путін

Поліція вилучає авто через перебитий VIN-код: що робити водієві та як повернути машинуПоліція вилучає авто через перебитий VIN-код: що робити водієві та як повернути машину
12:04

Україна вдарила по судну в Чорному морі та місцю пуску дронів — Зеленський

11:56

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

11:56

"Мені дуже складно": Тіна Кароль розкрила, у чому собі відмовляє через професію

11:45

Який знак зодіаку купатиметься в грошах: Таро-прогноз на жовтень 2026 рокуВідео

Реклама
11:34

Про звичні подовжувачі можна забути: яке рішення приходить їм на зміну

11:15

На валютному ринку можливі зміни: що буде з доларом та євро на початку жовтня

11:11

Китайський гороскоп на завтра, 2 жовтня: Бикам — гармонія, Мавпам — міра

11:01

На кого чекають успіхи, переїзд та обнулення досвіду: Таро-прогноз на жовтень 2026

10:47

Дрон РФ прицільно влучив у школу в Києві під час навчання: що відомо про наслідкиФото

10:44

Таро-прогноз для Тельців на жовтень 2026: здійснення мрії, тріумф і фінансовий проривВідео

10:38

Ворог накопичив небезпечні ракети і дрони: коли РФ масовано атакуватиме Україну

10:24

"Був би номер один": відома актриса різко висловилася щодо рішення Винника

10:08

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

09:59

Швидка закуска з крабовими паличками - рецепт рулету, який готується 10 хвилин

09:53

"Соромився заплакати": зірка "Дизель Шоу" зробив несподіване зізнання

Реклама
09:25

Гороскоп на завтра, 2 жовтня: Терезам - успіх, Близнюкам - гарні новини

09:19

Як назвати хлопчика, який народився у жовтні: найкращі варіанти та їх значення

08:48

Вибухи та пожежі в Одесі: Росія завдала удару по бізнес-центру, є пораненийФото

08:45

ЗСУ зірвали плани РФ, лінія фронту змінюється: де вдалося відтіснити ворога

08:02

Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм

07:34

Нічний обстріл Києва: загорівся склад і житловий будинок, є постраждалийФото

07:04

"Ми поливаємо пустелю": нова заявка Києва на мільярди євро спричинила розбрат у ЄС — Le Monde

05:31

Як платити до 10% менше за опалення: допоможе простий осінній трюк

04:27

Як сушити гриби на зиму в домашніх умовах: простий спосіб за 2 години

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці, де панда п’є каву, за 47 с

02:22

Червона риба вийде смачнішою за магазинну: як засолити її за 5 хвилин

01:20

Більшіть робить помилку: які продукти категорично не можна загортати у харчову плівку

00:20

Ситуація загострюється: окупанти мають просування на ключовому напрямку фронту

30 вересня, середа
23:04

Ніж знову стане гострим за кілька хвилин: знадобиться лише звичайна скляна пляшка

22:45

Врожай смородини приємно здивує: яке добриво внести під кущі в жовтні

22:41

Перекопувати город восени чи ні: агроном поставив несподівану крапку у питанніВідео

22:14

Глянцеві фасади втратили колишню популярність: що обирають для кухні тепер

21:54

Відкриті двері не врятують від цвілі: що насправді потрібно зробити після душуВідео

21:48

Малина віддячить рясним врожаєм: головні правила осінньої посадки та обрізки

21:46

Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 1 жовтня

Реклама
20:38

Могилевська поділилася радісною новиною та здивувала шанувальників

20:33

Перехоплювачі вже збивають реактивні дрони, але є проблема - Буданов

20:25

Дерев’яна підлога блищатиме, як нова: допоможе несподіваний засіб із кухні

20:24

Що робити, щоб у будинку завжди приємно пахло: допоможе простий домашній спрей

20:10

Зеленський розкрив нові деталі та результати операції "Вівальді" - що відомо

19:52

Дочка Агутіна та Варум живе в нелюдських умовах: що відбувається

19:38

Як за допомогою фольги дізнатися, чи оселилася у будинку миша: простий трюк

19:26

Українцям радять поставити тарілку з содою під ліжко: навіщо це робити

19:25

Дрова довго горітимуть і дадуть більше тепла: як правильно їх складатиВідео

19:10

Путін хоче розколоти ЄС: Коваленко назвав головну ціль КремляПогляд

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти