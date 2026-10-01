"Був би номер один": відома актриса різко висловилася щодо рішення Винника

Ви дізнаєтеся:
- Чому актриса Інна Приходько розчарувалася в Олегу Виннику
- Яке майбутнє в Україні Інна Приходько пророкує артисту
Українська актриса Інна Приходько, відома за ролями у фільмах "Скажене весілля" та "Рідня", відверто прокоментувала позицію Олега Винника, який виїхав до Німеччини. В інтерв’ю OBOZ.UA знаменитість висловила припущення щодо того, чого побоювався співак.
Артистка, яка особисто знайома з Винником, зізналася, що його поведінка та дивні заяви після початку повномасштабного вторгнення викликають у неї щире здивування. На думку Приходько, співак зробив вкрай нерозумний крок для своєї кар’єри, коли виїхав з України й надовго зник із публічного простору.
"Для мене це, чесно кажучи, дивно. І я б навіть сказала - нерозумно з його боку. Адже він, думаю, чудово розумів, що ніхто не змусив би його силою воювати... Думаю, якби Олег залишився тут, допомагав, організовував мітинги, їздив з концертами на підтримку ЗСУ – боже, він би не просто знову злетів. Він був би номер один. Суперномер один! Ну, гаразд, ти поїхав, але хоча б не мовчи. А він просто зник на стільки років, а потім почав звідкись вилазити й нести нісенітниці, які викликають ще більше нерозуміння", - поділилася актриса.
Приходько особливо наголосила, що її розчарування посилюється ще й тим, що вони з Вінником родом з одного краю - Черкаської області. На зйомках актриса тепло привітала співака як земляка, проте тепер від колишньої поваги не залишилося й сліду. На думку Приходько, запізнілі спроби виконавця нагадати про себе та повернутися в український інформаційний простір навряд чи допоможуть йому відновити колишню популярність. Актриса вважає, що після тривалої відсутності Винника українська аудиторія вже не сприйме його так, як раніше.
"Я глибоко розчарована в цій людині. Тим більше що він мій земляк - із Жашківського району, навчався в Каневі... А ці його спроби зараз повернутися... Він же повинен розуміти, що ніхто його тут уже не чекає з розпростертими обіймами", - підсумувала Приходько.
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Про персону: Олег Винник
Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну й обірвав зв’язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було зумовлене неназваною хворобою.
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