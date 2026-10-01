Давно поховали: відлюдник Губін з'явився на публіці

Російський хворий співак Губін з'явився на публіці та розповів про свій стан здоров'я.

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Андрія Губіна хочуть ізолювати / Колаж "Главред", фото ЕГ, скріншот

Коротко:

Де з'явився Губін

Чому він заговорив про свою смерть

Російський співак Андрій Губін, який уже багато років веде закритий спосіб життя через проблеми зі здоров’ям і мовчить про війну в Україні, несподівано з’явився на публіці.

Як пишуть російські пропагандисти, артист відвідав захід з нагоди ювілею лейблу "Перше Музичне", чим здивував шанувальників.

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За словами очевидців, Губін намагався не привертати до себе уваги: він прийшов у повсякденному одязі й більшу частину часу провів осторонь від журналістів. Проте це стало одним із його рідкісних виходів за останні роки.

Андрій Губін серйозно хворий / Стархіт

Під час спілкування з пресою співак дозволив собі іронічне, але тривожне зізнання щодо свого стану. Він зазначив, що лікарі давно не вірили в його одужання, проте сам він не втрачає надії.

"Лікарі мене давно поховали, але я все ще живий", - заявив артист, додавши, що відчуває поліпшення і розраховує з часом повернутися до повноцінного життя.

Відомо, що Губін уже багато років страждає від серйозного захворювання нервової системи, через яке відчуває сильний біль і практично перестав виступати.

Губін з’явився на публіці / Скріншот відео

Незважаючи на це, музикант не втрачає оптимізму й продовжує час від часу з’являтися на публіці, даючи зрозуміти, що остаточно йти з життя він не збирається.

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Про особу: Андрій Губін Андрій Губін - радянський і російський естрадний співак, композитор, музикант, автор пісень, музичний продюсер; Заслужений артист Російської Федерації (2005).

На початку 2010-х пішов зі сцени, живе на авторські гонорари, рідко з’являється на публіці. У нечисленних інтерв’ю стверджує, що записав кілька нових пісень, спростовує чутки про своє зловживання алкоголем.

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