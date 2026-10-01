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Розпакування та блог: куди поділася "киста" Настя Каменських та її чоловік Потап

Олена Кюпелі
1 жовтня 2026, 17:39
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Потап і Каменських переїхали до США і намагаються після всіх скандалів почати там нове життя.
Потап і Настя Каменських повернулися
Потап і Настя Каменських повернулися / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

  • Куди поділися Потап і Каменських
  • Чим вони зараз займаються

Навколо українських артистів, які останнім часом раз у раз наражаються на хейт - Анастасії Каменських та Потапа, - поступово згасає хвиля популярності. Про них дедалі менше говорять, дедалі менше згадують, та й взагалі, здається, втомилися від постійного обговорення їхніх справ.

Інша справа була, коли Каменських в інтерв'ю росіянці Гордєєвій заявила, що від української мови у неї виросла кіста. Українці кілька днів не могли оговтатися від шоку й усіляко обговорювали це в соціальних мережах, випускаючи безліч мемів.

відео дня

Ще однією новиною стало те, що Каменських і Потапа внесли до бази "Миротворця". Артисти потрапили до бази за участь в актах "гуманітарної агресії проти України", а також за участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в країні.

"Главред" з’ясував, чим зараз займаються артисти і що планують робити в найближчому майбутньому.

Як і де зараз живуть Каменських і Потап

Після скандалу з інтерв’ю росіянам і "кистю" Каменських і Потап притихли. Єдине, напередодні ще з’явилися чутки про те, що пара шукає адвокатів у США.

Співрозмовник одного блогера стверджує, що Потап і Каменських вивчають можливості для отримання дозволу на постійне проживання в США.

За версією джерела, Потап і Настя Каменських можуть вивчати можливість отримання політичного притулку в США.

А поки документальна робота ведеться чи не ведеться, Каменських стала блогером. Вона показує розпакування своїх покупок - одягу та косметики. Виглядає це досить дивно для співачки такого рівня, яким вона колись була в Україні.

Каменських стала блогеркою і знімає відео з розпакування
Каменських стала блогеркою і показує розпакування покупок / Скріншот Instagram/kamenskux
Каменських стала блогеркою і знімає відео з розпакування
Каменських стала блогеркою і показує розпакування покупок / Скріншот Instagram/kamenskux

Що стосується чоловіка співачки, продюсера Потапа, то він також продовжує вести відеоблоги та робити анонси невеликих концертів. Зокрема, в останньому Потап і Каменських повідомили, що дадуть концерт на острові Пхукет.

Потап і Каменських анонсували концерт
Потап і Каменських анонсували концерт / Скріншот

Заслужив звання "заслуженого" чи ні?

Ще одним приводом для обговорення пари стало звання "заслуженого", яке українці вирішили відібрати у Потапа. Відповідна петиція від імені Катерини Таран з’явилася на сайті президента і навіть встигла набрати необхідні 25 000 голосів.

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію з вимогою ініціювати процедуру позбавлення Олексія Потапенка почесного звання "Заслужений артист України". Звернення зібрало 25 895 підписів при необхідних 25 тисячах. Відповідь глави держави датована 28 вересня й опублікована на офіційному сайті електронних петицій.

Петиція щодо Потапа набрала необхідну кількість підписів
Петиція щодо Потапа набрала необхідну кількість підписів / фото: petition.president.gov.ua

У своїй відповіді Зеленський зазначив, що почесне звання "Заслужений артист України" належить до державних нагород. Згідно із законодавством, позбавлення державної нагороди можливе, зокрема, на підставі обвинувального вироку суду або рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування відповідних санкцій.

"Кіста" Каменських і реакція співачки на хейт

Дісталося від українців не тільки Потапу, а й Насті Каменських. Найбільше українців обурила заява Каменських до росіянки Гордєєвої про те, що від української мови у неї виросла кіста.

Цей вислів здавався настільки абсурдним і неймовірним у нинішніх умовах знищення Росією усього українського, що, очевидно, викликав хвилю хейту та породив величезну кількість мемів.

Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі
Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі / Фото Threads

Пізніше, коли пристрасті трохи вщухли, Каменських вийшла в соцмережі, щоб спробувати пояснити свої заяви і, так би мовити, "проблеми зі здоров’ям".

У своєму Instagram артистка записала емоційне відео, в якому висловилася щодо хейту, який вона отримала. Артистка опублікувала емоційний пост, у якому заявила, що чесність для неї важливіша за бажання догодити публіці. Виконавиця навіть показала на екрані критичні коментарі про себе, вдаючи, що вони її не зачіпають.

"Ніколи не кажіть про себе правду, якщо ваше завдання - сподобатися. Але якщо вам байдуже, то це єдиний спосіб залишитися людиною у 2026 році. Будь-яке бажання догодити в наш час рано чи пізно перетворить вас на заручників. Якщо я йду на інтерв’ю, я не думаю, кого мені потрібно задовольнити своїми словами. Якщо я захочу зробити собі рекламу, я куплю собі великий банер. Якщо я захочу, щоб мене всі любили, я мовчатиму", - різко висловилася Каменських.

Настя Каменських - інтерв’ю Гордєєвої
Настя Каменських - інтерв’ю Гордєєвої / скрін з відео

Продовжуючи роздуми про реакцію суспільства, виконавиця зазначила, що ідеальних людей для публіки не існує, а спроби відповідати чужим очікуванням вбивають усе живе. Говорячи про це, співачка життєрадісно прогулювалася Парижем, прикрашаючи свою мову сексуалізованими жестами.

Незважаючи на ці слова, українці не пом’якшилися й стали на бік співачки.

Що зараз роблять Потап і Каменських

На одному з останніх відео Потап і Настя репетирують пісню, готуючись до якогось концерту. Вони згадують старі хіти, за які їх колись любили українці. Репетиція виглядає досить слабкою й непрофесійною.

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Про особу: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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