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Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: курс валют на 2 жовтня

Інна Ковенько
1 жовтня 2026, 16:05
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НБУ опублікував офіційний курс валют на пʼятницю, 2 жовтня.
Курс валют на 2 жовтня
Курс валют на 2 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Скільки коштуватиме євро 2 жовтня
  • На скільки виріс курс долара
  • Яким буде курс злотого 2 жовтня

На пʼятницю, 2 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар різко посилив свої позиції, а євро пішов на спад. Злотий теж незначно здешевшав відносно гривні. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 2 жовтня

На пʼятницю офіційний курс долара США стрімко полетів угору. НБУ посилив курс американської валюти на 15 копійок - до 44,83 гривні за долар.

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Курс євро на 2 жовтня

Курс євро натомість пішов на спад. Офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 50,69 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 2 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 2 жовтня

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 2 жовтня порівняно з 1 жовтня на 2 копійки - до 11,59 гривні.

Що буде з доларом та євро на початку жовтня - прогноз банкіра

Долар у першій декаді жовтня може торгуватися на міжбанку в межах 44,7-45,1 грн, євро - 50,5-52 грн. Різкої зміни курсової траєкторії не очікується, хоча війна, подорожчання пального та інфляційні ризики посилюють тиск на економіку. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий в коментарі Главреду.

На готівковому ринку банкір очікує долар у межах 44,6-45,1 грн. Щоденні коливання на міжбанку не перевищуватимуть 0,05-0,15 грн, у банках - 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - 0,3 грн. За тиждень курс може відхилитися від початкового рівня не більш ніж на 1-1,5%, а прогнозний коридор для євро Лєсовий окреслює ширше - 50-52 грн.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Раніше Главред писав, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню.

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що у жовтні офіційний курс долара коливатиметься в межах 44,85-45,20 грн/дол. За його словами, висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки.

Раніше повідомлялося, що у випадку прогресу щодо чорноморського перемир'я, ухвалення Радою необхідних законопроєктів і ритмічного надходження військової допомоги, долар в Україні утримається ближче до 44,5-45,20 грн, а євро повернеться до 51,5-52 грн.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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