Перші заморозки насуваються на Україну: синоптик назвала дату зміну погоди

Попри комфортні температури в денний час, вночі у низці областей України температура на ґрунті впаде до 0 градусів.

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Прогноз погоди в Україні 2 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні будуть перші нічні заморозки

Якою буде температура протягом дня 2 жовтня

Як зміниться погода в Києві

Погоду в Україні завтра, 2 жовтня, визначатиме потужний антициклон - область високого атмосферного тиску. Тому території усіх областей належатимуть сухій та ясній повітряній масі.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона попередила, що у найближчу ніч є висока ймовірність заморозків на ґрунті, але лише у західних, північних областях, а також на Вінничині, Черкащині та Полтавщині.

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"У пʼятницю максимальна температура повітря впродовж дня очікується в межах +16+18 градусів, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині буде свіжіше - +12+16 градусів. На Закарпатті та в Криму +20+22 градуси", - наголосила синоптик.

Погода в Україні 2 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 2 жовтня

У столиці у п'ятницю очікується ясна суха погода. Максимальна температура впродовж дня досягне +16 градусів.

Погода в Києві 2 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

"Нічні заморозки імовірні лише на околицях чи в області та винятково на ґрунті", - зауважила Діденко.

Синоптик також додала, що тепла та суха погода в Україні ще триматиме принаймні кілька днів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища

В Українському гідрометеорологічному центрі також попередили українців, що вночі 2 та 3 жовтня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях України очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси.

I рівень небезпечності 2 жовтня / фото: facebook.com/UkrHMC

Через це оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини.

I рівень небезпечності 3 жовтня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 1 жовтня в Україні погода буде сонячною під впливом північного антициклону. Лише в Криму та Приазов’ї місцями пройде невеликий дощ.

Раніше повідомлялося, що середня температура жовтня становитиме +6+12 градусів. Це значення близьке до кліматичної норми й означає, що в масштабах усього місяця ані екстремально теплого, ані аномально холодного сценарію наразі не очікується.

Напередодні стало відомо, що до 4 жовтня у більшості областей України очікується стійкий характер погоди, без істотних опадів та зі стабільним температурним режимом.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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