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Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм

Анна Косик
1 жовтня 2026, 08:02
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Дослідники попередили про дестабілізацію магнітного поля Землі на кілька днів.
Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм
Прогноз магнітних бур 1-3 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки днів триватиме магнітна буря
  • Якого рівня буде геомагнітний шторм

Через викид корональної маси, який стався на Сонці наприкінці вересня, у перші ж дні жовтня геомагнітна активність на Землі помітно зміниться. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Вже сьогодні, 1 жовтня, може початися магнітна буря рівня G1. Триватиме геомагнітний шторм не один день - попередньо, щонайменше до 3 жовтня.

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Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм
Магнітні бурі 1-3 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, зараз К-індекс 1,7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Сонячний спалах В5 відповідає зеленому рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також знаходиться на зеленому рівні.

За попередніми даними, вже завтра, 2 жовтня, К-індекс підвищиться до 4,7, а 3 жовтня показник буде 3,7.

Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм
Геомагнітна активність 1-3 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

  • головний біль
  • запаморочення
  • нудота
  • біль в області серця
  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм
Вплив магнітної бурі / Інфографика: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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