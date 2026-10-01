Сили оборони рознесли місця запуску БпЛА та склади РФ: куди 'прилетіло'

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження кількох важливих об’єктів російських окупаційних військ.

https://glavred.net/war/sily-oborony-razgromili-mesta-zapuska-bpla-i-sklady-rf-kuda-priletelo-10800620.html Посилання скопійоване

Сили оборони України вдарили по низці ключових обʼєктів РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в матеріалі:

Сили оборони уразили місця зберігання та запуску російських БпЛА

На Луганщині знищено склад ракетно-артилерійського озброєння

Також підтверджено знищення складів БпЛА підрозділу "Рубікон" на Донеччині

Підрозділи Сил оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.

відео дня

"Ураження подібних об'єктів є одним із пріоритетних завдань Сил оборони України, яке спрямоване на зниження спроможностей російських окупантів застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України", - зазначають у відомстві.

В районі Покровська Донецької області було уражено пункт управління російськими безпілотниками.

Ще один удар припав на склад ракетно-артилерійського озброєння у районі Верхньокам’янки Луганської області. Крім того, поблизу Тимошівки Запорізької області українські військові також уразили район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів.

Також Генеральний штаб підтвердив знищення складів зберігання БпЛА російського підрозділу "Рубікон". Об’єкти були уражені 23 вересня в районі Волновахи Донецької області.

Як Україна може посилити удари по РФ

"Главред" писав, що, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

До кінця 2026 року українська сторона може почати застосовувати власну балістичну зброю на території РФ. Також українські військові, ймовірно, можуть розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Українські військові уразили низку російських об’єктів у тилу та в Чорному морі. Серед уражених цілей - об’єкт у Чорному морі, а також місце запуску та зберігання ударних дронів в Орловській області РФ. Про це 1 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський.

Главред писав, що в ніч на 28 вересня Краснодарський край РФ опинився під масштабною атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи. Внаслідок атаки уражено майданчик Павлівської нафтобази зі зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 26 вересня уразили оптико-механічний завод в Азові Ростовської області РФ, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та російський ЗРГК "Панцирь-С2".

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред