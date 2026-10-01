Україна вдарила по судну в Чорному морі та місцю пуску дронів — Зеленський

Президент повідомив про нові результати українських "дипстрайків" по російських цілях.

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Україна завдала нових ударів по об’єктах РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Що відомо:

Сили оборони уразили судно в Чорному морі

В Орловській області вдарили по місцю запуску та зберігання дронів

У Самарській області уражено нафтовий об’єкт, у Брянській - склад забезпечення

Українські військові уразили низку російських об’єктів у тилу та в Чорному морі. Серед уражених цілей - об’єкт у Чорному морі, а також місце запуску та зберігання ударних дронів в Орловській області РФ.

Крім того, уражено нафтовий об'єкт у Самарському регіоні та склад забезпечення окупантів у Брянському регіоні. Про це 1 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський.

відео дня

"І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить бити по російських цілях.

"Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну", - наголосив президент.

Як Україна може посилити удари по РФ

"Главред" писав, що, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

До кінця 2026 року українська сторона може почати застосовувати власну балістичну зброю на території РФ. Також українські військові, ймовірно, можуть розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари по цілях РФ - останні новини

Главред писав, що в ніч на 28 вересня Краснодарський край РФ опинився під масштабною атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи. Внаслідок атаки уражено майданчик Павлівської нафтобази зі зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 26 вересня уразили оптико-механічний завод в Азові Ростовської області РФ, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та російський ЗРГК "Панцирь-С2".

Напередодні стало відомо, що у ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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