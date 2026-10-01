Джим Керрі таємно одружився з популярною актрисою — деталі

Зірка фільму "Маска" відсвяткував скромне весілля.

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Джим Керрі одружився / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Хто стала третьою дружиною 64-річного Джима Керрі

На якій престижній кінопремії актор публічно зізнався у коханні

Знаменитий голлівудський актор і комік Джим Керрі офіційно пов'язав себе узами шлюбу. 64-річний артист, який завжди ретельно приховував подробиці особистого життя від сторонніх очей, відсвяткував таємне весілля зі своєю обраницею - відомою актрисою та художницею Мін А. Про це повідомляє видання People.

Представники Керрі розповіли ЗМІ, що закохані влаштували приватну церемонію в Лос-Анджелесі через сім місяців після першого спільного виходу на червону доріжку. Подробиці святкового торжества пара вирішила залишити в таємниці.

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Джим Керрі - весілля / фото: ua.depositphotos.com

Роман пари розпочався ще кілька років тому. Вперше Керрі та Мін А помітили разом у лютому 2022 року, коли папараці зняли їх під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Однак публічно про стосунки артист заговорив лише в лютому 2026 року на 51-й церемонії вручення французької кінопремії "Сезар". Тоді щасливий актор не приховував своїх почуттів і прямо зі сцени на очах у всіх зізнався їй у коханні.

Джим Керрі одружився втретє / фото: ua.depositphotos.com

Джим Керрі - особисте життя

Для Джима Керрі цей шлюб став уже третім. Вперше актор одружився в 1987 році з актрисою Мелісою Вомер, яка народила йому дочку Джейн. Подружжя розлучилося в 1995 році.

Другою дружиною Керрі стала його колега по фільму "Тупий і ще тупіший" Лорен Холлі. Їхній шлюб проіснував усього рік - з 1996-го по 1997-й. Тепер третьою обраницею легенди комедії стала Мін А, стосунки з якою актор тривалий час волів не афішувати.

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Про персону: Джим Керрі Джим Керрі - канадсько-американський актор кіно, телебачення та озвучування, телеведучий, комік, сценарист, продюсер, художник, співак, повідомляє Вікіпедія. Лауреат двох і номінант на шість "Золотих глобусів", номінант на премію BAFTA, а також лауреат низки інших премій. Є одним із найвисокооплачуваніших коміків США та всього світу.

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