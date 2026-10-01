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Вибухи та пожежі в Одесі: Росія завдала удару по бізнес-центру, є поранений

Олег Макаров
1 жовтня 2026, 08:48оновлено 1 жовтня, 10:46
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Руйнувань житлового фонду не зафіксовано, повідомили в ГВА.
Наслідки атаки на Одесу 1 жовтня 2026 року
Наслідки атаки на Одесу 1 жовтня 2026 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • У ніч на 1 жовтня Одеса опинилася під ударом
  • Пошкоджено бізнес-центр, спалахнула пожежа
  • Постраждала одна людина, пораненому надали допомогу

У ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Під удар потрапив бізнес-центр. Постраждала одна людина - їй надали допомогу на місці.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в місті пошкоджено лише інфраструктуру. Руйнувань житлового фонду не зафіксовано.

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"Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та прибирати територію. В інших районах міста ніч минула без ворожих атак", – додав Лисак.

  • Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Одесу 1 жовтня 2026 Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено дах і фасад двох будівель бізнес-центру. Вибуховою хвилею вибито скління, частково зруйновано стіни на п’ятому поверсі, виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню. З боку ДСНС було залучено понад 20 рятувальників.

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, у ніч на 1 жовтня в Києві кілька разів оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза з боку безпілотників. У столиці було чутно звуки вибухів. Наслідки ворожої атаки зафіксували в трьох районах столиці. Одна людина постраждала.

П’ятеро людей загинули, а ще 14 отримали поранення в результаті масштабної нічної атаки Росії на Україну в ніч на 30 вересня. Ворог застосував майже 190 ударних дронів та балістичну зброю, а основною ціллю стала енергетика столиці та Київської області.

На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина 2012 року народження. Ще троє людей отримали травми, серед них - дитина.

Росія готує серію ударів по енергосистемі України - монітори

Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар.

"Під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.

Окупанти ставлять собі за мету відключити українські АЕС від об’єднаної мережі, повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання та зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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