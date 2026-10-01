Вибухи та пожежі в Одесі: Росія завдала удару по бізнес-центру, є поранений

Коротко:
- У ніч на 1 жовтня Одеса опинилася під ударом
- Пошкоджено бізнес-центр, спалахнула пожежа
- Постраждала одна людина, пораненому надали допомогу
У ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Під удар потрапив бізнес-центр. Постраждала одна людина - їй надали допомогу на місці.
Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в місті пошкоджено лише інфраструктуру. Руйнувань житлового фонду не зафіксовано.
"Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та прибирати територію. В інших районах міста ніч минула без ворожих атак", – додав Лисак.
У ДСНС уточнили, що внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено дах і фасад двох будівель бізнес-центру. Вибуховою хвилею вибито скління, частково зруйновано стіни на п’ятому поверсі, виникла пожежа.
Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню. З боку ДСНС було залучено понад 20 рятувальників.
Повітряні атаки РФ на Україну
Як писав Главред, у ніч на 1 жовтня в Києві кілька разів оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза з боку безпілотників. У столиці було чутно звуки вибухів. Наслідки ворожої атаки зафіксували в трьох районах столиці. Одна людина постраждала.
П’ятеро людей загинули, а ще 14 отримали поранення в результаті масштабної нічної атаки Росії на Україну в ніч на 30 вересня. Ворог застосував майже 190 ударних дронів та балістичну зброю, а основною ціллю стала енергетика столиці та Київської області.
На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина 2012 року народження. Ще троє людей отримали травми, серед них - дитина.
Росія готує серію ударів по енергосистемі України - монітори
Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар.
"Під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.
Окупанти ставлять собі за мету відключити українські АЕС від об’єднаної мережі, повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання та зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.
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Про джерело: ДСНС
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