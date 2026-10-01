Українці довели чоловіка Лорак до істерики: до чого тут Путін

Чоловік Ані Лорак обурився через публікацію в ЗМІ.

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Ісаак Віджраку зняв відео / Колаж "Главред", фото - скріншот

Коротко:

Перед ким виправдовується чоловік Лорак

Що стало тригером

Чоловік зрадниці Ані Лорак - інструктор йоги Ісаак Віджраку, якого Лорак привезла з якогось ретрит-центру, почав істерити через українських журналістів.

Відповідне відео чоловік Лорак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Весь цей "галас" розгорівся через публікацію російського пропагандистського Telegram-каналу, який із посиланням на джерела написав, що Віджраку вимагав привітання з днем народження співачки від головного терориста країни - Путіна.

Ісаак Віджраку та Ані Лорак / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

Багато українських ЗМІ опублікували цю новину, і ось тут інструктор йоги не витримав і, мабуть, побоюючись гніву ватажка Росії, записав відео, де назвав цю новину "брехнею".

"Я щиро не вважаю, що від будь-якого глави держави - при всій тій відповідальності, яка пов’язана з цією посадою, - очікують особистих дзвінків моїй дружині в день її народження. Сама ця думка здається мені абсурдною. Набагато цікавіше інше: як повністю вигадана історія може бути опублікована, підхоплена різними ЗМІ та раптово почати сприйматися як факт - і все це без спроб зв’язатися з людьми, яких вона стосується", - філософствує Віджраку.

Втім, у коментарях Віджраку дали зрозуміти, що "вкидання" зробили російські журналісти, тож претензії чоловіка Лорак виглядають ще більш абсурдними,

Коментарі для Віджраку / Скріншот

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Зазначимо, як повідомляв Главред, що чоловік Лорак нібито обурився тим, що його дружину не привітав з днем народження президент терористичної Росії, який знищує її батьківщину, - Володимир Путін.

Раніше принц Вільям знову опинився втягнутим у гучний конфлікт усередині королівської сім’ї - цього разу приводом стала відверта книга його дядька, брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера.

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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