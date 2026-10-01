"З мене досить": колишній агент Меган Маркл зробив різку заяву щодо актриси

Колишній агент Меган Маркл виступив із заявою щодо дружини принца Гаррі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, meghan

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Що сказав агент

Що його не влаштовувало в Меган Маркл

Колишній агент Меган Маркл, впливовий голлівудський продюсер Арі Емануель, несподівано прокоментував її кар'єру після розриву співпраці - і його слова викликали резонанс.

Як пише Page Six, в інтерв’ю він підтвердив, що припинив роботу з герцогинею Сассекською ще у 2025 році. При цьому на запитання про те, куди рухається її кар’єра, він відповів різко й без зайвих емоцій: тепер йому "навіть не потрібно про це думати".

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Незважаючи на це, офіційно агентство WME продовжує заявляти, що, як і раніше, представляє Меган та її компанію Archewell. Однак інсайдери стверджують, що контакти між Маркл та Емануелем фактично припинилися ще на початку 2024 року.

Меган Маркл розійшлася зі своїм агентом / Фото Instagram/meghan

За інформацією джерел, причиною розриву стали напружені стосунки: Меган нібито вважали "занадто вимогливою" і складною у роботі. Повідомляється, що конфлікт загострився після одного з інцидентів, коли вона наполягала на терміновій зустрічі та вимагала підготовлених проєктів.

Спочатку контракт із WME мав допомогти герцогині закріпитися в Голлівуді як продюсерці та авторці проєктів, а не лише як актрисі. Однак, судячи з останніх заяв, співпраця з ключовими фігурами агентства не виправдала очікувань.

На тлі цього експерти зазначають, що майбутнє кар’єри Меган залишається невизначеним, хоча у неї та принца Гаррі, як і раніше, є можливості заробляти на медійних проєктах та публічних виступах.

Меган Маркл / Інфографіка Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, що чоловік Лорак нібито обурився тим, що його дружину не привітав із днем народження президент терористичної Росії, який знищує її батьківщину, - Володимир Путін.

Раніше принц Вільям знову опинився втягнутим у гучний конфлікт усередині королівської родини - цього разу приводом стала відверта книга його дядька, брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

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