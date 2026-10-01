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"З мене досить": колишній агент Меган Маркл зробив різку заяву щодо актриси

Олена Кюпелі
1 жовтня 2026, 14:43
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Колишній агент Меган Маркл виступив із заявою щодо дружини принца Гаррі.
Принц Гаррі та Меган Маркл - скандал
Принц Гаррі та Меган Маркл - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, meghan

Коротко:

  • Що сказав агент
  • Що його не влаштовувало в Меган Маркл

Колишній агент Меган Маркл, впливовий голлівудський продюсер Арі Емануель, несподівано прокоментував її кар'єру після розриву співпраці - і його слова викликали резонанс.

Як пише Page Six, в інтерв’ю він підтвердив, що припинив роботу з герцогинею Сассекською ще у 2025 році. При цьому на запитання про те, куди рухається її кар’єра, він відповів різко й без зайвих емоцій: тепер йому "навіть не потрібно про це думати".

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Незважаючи на це, офіційно агентство WME продовжує заявляти, що, як і раніше, представляє Меган та її компанію Archewell. Однак інсайдери стверджують, що контакти між Маркл та Емануелем фактично припинилися ще на початку 2024 року.

Меган Маркл показала свою доньку Лілібет
Меган Маркл розійшлася зі своїм агентом / Фото Instagram/meghan

За інформацією джерел, причиною розриву стали напружені стосунки: Меган нібито вважали "занадто вимогливою" і складною у роботі. Повідомляється, що конфлікт загострився після одного з інцидентів, коли вона наполягала на терміновій зустрічі та вимагала підготовлених проєктів.

Спочатку контракт із WME мав допомогти герцогині закріпитися в Голлівуді як продюсерці та авторці проєктів, а не лише як актрисі. Однак, судячи з останніх заяв, співпраця з ключовими фігурами агентства не виправдала очікувань.

На тлі цього експерти зазначають, що майбутнє кар’єри Меган залишається невизначеним, хоча у неї та принца Гаррі, як і раніше, є можливості заробляти на медійних проєктах та публічних виступах.

Меган Маркл
Меган Маркл / Інфографіка Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, що чоловік Лорак нібито обурився тим, що його дружину не привітав із днем народження президент терористичної Росії, який знищує її батьківщину, - Володимир Путін.

Раніше принц Вільям знову опинився втягнутим у гучний конфлікт усередині королівської родини - цього разу приводом стала відверта книга його дядька, брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера.

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Про особу: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

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