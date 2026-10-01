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В Києві скоригували систему реагування на російські атаки: що відомо

Юрій Берендій
1 жовтня 2026, 14:56
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Захист Києва посилять після ударів РФ: Зеленський доручив перевірити постачання ракет для ППО та F-16 і перерозподілити ресурси для столиці.

В Києві скоригували систему реагування на російські атаки: що відомо
Захист Києва - Україна скоригувала систему реагування після ударів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Зеленський доручив перевірити домовленості щодо F-16
  • Україна прискорює постачання ракет для ППО
  • Систему захисту Києва після ударів РФ скоригували

Україна скоригувала систему реагування на російські удари по критичній інфраструктурі Києва та перерозподілила ресурси для посилення захисту столиці. Водночас влада має прискорити отримання ракет для ППО та перевірити виконання домовленостей щодо озброєння для F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram за підсумками селектора з військовими, урядовцями та керівниками служб, які відповідають за захист інфраструктури.

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Окрему увагу на нараді приділили міжнародним домовленостям у сфері протиповітряної оборони та забезпечення винищувачів. За словами Зеленського, частина погоджених із лідерами інших держав рішень досі не була реалізована на рівні відповідальних команд.

"МЗС, Міністерство оборони та команда Офісу проведуть оперативну перевірку домовленостей із партнерами щодо забезпечення F-16 необхідною амуніцією. Так само і щодо постачання ракет для ППО – по кожній країні, по всіх угодах, по кожному пакету, і на завтра – оновлений графік постачання в Україну. Важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети", - заявив Зеленський.

В Києві скоригували систему реагування на російські атаки: що відомо
F-16 / Інфографіка: Главред

Президент також назвав країни, які, за його словами, готові пришвидшити виконання домовленостей. Йдеться, зокрема, про Німеччину, Норвегію та Фінляндію.

Другий блок рішень стосується готовності регіонів до можливих нових атак та функціонування критичної інфраструктури. У владі планують щотижня відстежувати ситуацію в ключових містах і громадах, де частина запланованих заходів виконується із затримками.

"По кожному регіону, по ключових містах у щотижневому режимі фіксуємо стан виконання планів стійкості. Є відставання в частині громад, і військове командування разом з урядовцями мають підготувати додаткові рішення для більшої безпеки робіт", - наголосив Зеленський.

Після останніх російських атак окремо переглянули механізми захисту саме київської критичної інфраструктури. Президент доручив забезпечити виконання вже визначених технічних і організаційних заходів та розподілити необхідні ресурси.

"Скорегували систему реагування на російську терористичну операцію проти київської критичної інфраструктури. Повинні бути повністю реалізовані захисні рішення. Визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Важливо, щоб місцева влада у Києві була готова до швидких рішень на підтримку людей", - зазначив Зеленський.

Окремі доповіді щодо виконання визначених кроків мають надати прем’єр-міністр України та головнокомандувач ЗСУ.

Скільки ще може тривати терор Києва - коментар експерта

Росія може скоротити інтенсивність атак дронами по Києву та області протягом найближчих 2–3 тижнів. Військовий оглядач Олексій Гетьман пов’язує можливе зниження активності РФ із діями України у відповідь. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Ранок.LIVE.

Наразі російські війська кілька днів поспіль запускають безпілотники по столиці та Київській області у різний час доби. За оцінкою оглядача, підтримувати такий темп ударів протягом тривалого періоду російська сторона не зможе.

"Це нова реальність, до неї треба звикати. Але вона не буде продовжуватися безкінечно і вона закінчиться за 2-3 тижні. Чому? Тому що будуть наші потужні дії у відповідь", - наголосив Гетьман.

Удари по Києву - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Фахівець із радіотехнологій та радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") роз'яснив, що заява міністра оборони Євгена Хмари щодо переформатування системи ППО для знищення цілей на підступах до Києва охоплює специфічну категорію загроз. За його словами, йдеться про перехоплення саме реактивних безпілотних апаратів та дешевих реактивних ракет.

У ДСНС поінформували про наслідки масованого ракетного удару по Київській області, що стався в ніч на 30 вересня. Унаслідок влучання було вщент зруйновано приватний будинок, знищено вісім гаражів та виникли пожежі; в результаті атаки загинула дитина, а ще троє людей дістали поранення.

Видання The Economist з посиланням на високопоставлених українських чиновників повідомило про зміну тактики російських ударів по Києву та розширення переліку потенційних цілей. За даними джерел, пік спроб дестабілізувати ситуацію в столиці очікується у листопаді, при цьому контррозвідка щотижня запобігає 7–8 ворожим змовам та диверсіям.

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Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

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