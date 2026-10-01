"Соромився заплакати": зірка "Дизель Шоу" зробив несподіване зізнання

Відомий гуморист Євген Сморигін зізнався, яку рису характеру він перестав приховувати з віком.

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Євген Сморигін про сім’ю / колаж: Главред, фото: 1+1

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Яку рису характеру приховував Євген Сморигін

Що допомагає вирішувати проблеми у шлюбі зірки

Популярний актор і зірка "Дизель Шоу" Євген Сморигін відверто відповів на запитання про особисте життя. Артист зізнався в інтерв’ю 1+1, що з роками перестав соромитися власної сентиментальності й більше не намагається здаватися суворішим, ніж є насправді.

Гуморист розповів, що раніше соромився виявляти почуття на публіці або під час перегляду зворушливих сцен. Лише з віком він зрозумів, що сентиментальність - не порок для чоловіка.

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"Можливо, я можу бути дуже емоційним. Я цього зараз не приховую. Раніше соромився заплакати під час перегляду фільму. Зараз не соромлюся і плачу разом з усіма", - відверто поділився Сморигін.

Євген Сморигін соромився своєї емоційності / фото: instagram.com, Євген Сморигін

Говорячи про шлюб, актор не став приховувати, що в їхніх стосунках із дружиною траплялися емоційні спалахи. За словами Сморигіна, вони з дружиною можуть посваритися через будь-яку дрібницю, проте "вогонь", що спалахнув, так само швидко гасне, не залишаючи після себе образ.

У вихованні трьох дітей, які вже встигли спробувати свої сили в проєктах "Дизель Студіо", артист не нав’язує їм сценічну кар’єру. Головним пріоритетом для Сморигіна залишається формування людських якостей.

Євген Сморигін із дітьми / фото: instagram.com, Євген Сморигін

"Це їм вирішувати, а не мені. Для мене головне, щоб вони після себе щось хороше залишили. Кажуть, щоб залишили слід в історії, а не наследили", - підкреслив актор.

Особливе місце в житті Сморигіна та його близьких займають сімейні традиції. Одним з улюблених свят гуморист назвав Великдень: напередодні вся родина збирається разом, щоб власноруч розмальовувати яйця, а потім влаштовує святкові "бої", визначаючи сімейного чемпіона.

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Про персону: Євген Сморигін Євген Сморигін - український і білоруський актор, телеведучий, сценарист, продюсер і співак, повідомляє Вікіпедія. Популярність здобув як учасник команди КВН "ЧП". З 2007 року працював над гумористичними телепроєктами в Білорусі, Україні та РФ. У 2009–2010 роках у парі з Дмитром Танковичем вів шоу "Україна має талант" на телеканалі СТБ. З 2015 року є актором та автором проєктів "Дизель Студіо".

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