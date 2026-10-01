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Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот "Привида Києва"

Юрій Берендій
1 жовтня 2026, 17:23оновлено 1 жовтня, 18:03
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Загинув пілот "Привида Києва" Марат Мамбетов: його МіГ-29 підбила російська ракета під час бойового завдання, льотчик катапультувався, але не вижив.
Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот
МіГ-29 збила ракета РФ - загинув пілот "Привида Києва" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Повітряні сили ЗСУ

Ключові тези:

  • Загинув пілот 40-ї бригади тактичної авіації
  • Літак МіГ-29 підбила ворожа ракета
  • Пілот катапультувався, але не вижив

Український винищувач МіГ-29 був підбитий російською ракетою під час бойового завдання 1 жовтня. Пілот після катапультування загинув. Йдеться про капітана Марата Мамбетова - командира ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Під час вильоту український льотчик завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту.

"Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив…", - йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ
Допис Повітряних сил ЗСУ / Скріншот

Марат Мамбетов мав звання капітана та очолював ланку у складі 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". У Повітряних силах висловили співчуття його рідним і близьким.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху", - заявили в Повітряних силах ЗСУ.

Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот
МіГ-29 / Інфографіка: Главред

Втрати української авіації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Повітряні сили Збройних Сил України інформувалипро аварію винищувача МіГ-29 під час виконання бойового вильоту на Одещині увечері 10 серпня. За попередніми даними, на борту виникла нештатна ситуація під час пуску авіаційної ракети, однак льотчик успішно катапультувався та був евакуйований до медичного закладу.

Смілянська міська рада поінформувала про загибель 28-річного авіатехніка Ярослава Демчевського внаслідок падіння вертольота на Кіровоградщині. Трагедія сталася 31 липня 2026 року під час виконання бойового польотного завдання.

Раніше Командування Повітряних Сил ЗСУ підтвердило втрату іншого винищувача МіГ-29, яка сталася вночі 27 червня 2026 року на Полтавщині. Під час виконання бойового завдання пілот вдало катапультувався, після чого його доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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