"Ніхто не зрозумів": Нікітюк розкрила, як приховувала вагітність на 8 місяці

Ведуча вперше розповіла, як їй вдавалося з’являтися на публіці вагітною, не викликаючи підозр.

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Як Леся Нікітюк приховувала вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

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Як Леся Нікітюк працювала на восьмому місяці вагітності

Як на вагітність зірки відреагувала дружина Юрія Ткача

Відома українська ведуча Леся Нікітюк зробила відверте зізнання про те, як їй вдавалося тримати в таємниці майбутнє поповнення в родині. В ефірі шоу "Хто зверху?" зірка згадала історію, пов’язану з Вікторією Ткач - дружиною коміка Юрія Ткача, яка займається організацією івентів.

За словами Нікітюк, перебуваючи вже на солідному терміні, вона погодилася провести масштабне свято і вирушила на роботу до Дніпра.

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Леся Нікітюк - син / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Одного разу зателефонувала й сказала: „У Дніпрі шанована людина святкує день народження. Хочуть тільки тебе! Щоб ти вела їхнє свято". А я при цьому сиділа, дивилася на свій вагітний живіт, бо була вже на восьмому місяці. Однак відповіла: "Гаразд, буду". Приїхала на захід, одягла оверсайз, відпрацювала", - згадала телеведуча.

Зірка екранів зазначила, що вільний крій одягу повністю врятував ситуацію - ніхто з гостей та організаторів навіть не запідозрив, що вона перебуває на останніх місяцях вагітності. Вікторія Ткач була неймовірно здивована, коли Нікітюк пізніше офіційно оголосила про народження первістка.

Леся Нікітюк показала фігуру після пологів / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Щоб дочекатися щасливого моменту без зайвих пліток і пильної уваги преси, Леся вирішила провести останні тижні вагітності в повній ізоляції.

"Ніхто не зрозумів і не помітив, що я працювала, перебуваючи на восьмому місяці вагітності. А останні два тижні перед пологами сиділа вдома: закрилася у своїй квартирі на терасі й чекала на синочка. Взагалі ніхто не бачив, що я вагітна. Аж до дев’ятого місяця!", - з посмішкою підсумувала Нікітюк.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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