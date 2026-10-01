'Мене майже не стало': Олю Цибульську не впізнати після схуднення

Ви дізнаєтеся:
- Скільки зараз важить Оля Цибульська
- Який момент змусив співачку схуднути
Українська співачка Оля Цибульська з весни позбулася майже 15 кілограмів зайвої ваги. В ефірі каналу M1 артистка відверто зізналася, що під час війни переживала постійні стреси та обстріли в Києві разом із родиною, через що почала неконтрольовано "заїдати" тривогу.
Для виходу схудла Цибульська обрала ефектний образ. На зйомках артистка з’явилася в оригінальному брючному костюмі салатового відтінку з ніжною пухнастою обробкою з пір’я на рукавах. Довершили елегантний аутфіт лаконічна висока зачіска та акцентні прикраси. Через значне схуднення та експерименти зі стилем впізнати колишню Олю було дуже складно.
Виконавиця зізналася, що переломний момент стався навесні під час гастрольного туру, коли вона побачила себе на знімках шанувальників.
"Вдома якось не помічала цього, але коли минулої весни поїхала в тур і люди з перших п’яти рядів зняли відео та фото, я подивилася на себе й подумала: „Ну, справді, свинка Пеппа". Відчула цю важкість, задишку на сцені й зрозуміла, що з цим треба щось робити", - згадала виконавиця.
Взявшись за своє здоров’я після березневого концерту, Цибульська досягла вражаючих результатів і з гордістю заявила, що повернулася до параметрів багаторічної давнини.
"Уже 57 кг. Мене майже не стало, якщо порівнювати. Ну, я тепер така худа. Глядачі мають пам’ятати мене худою. Я десь у 2019 році теж була такою стрункою", - підсумувала артистка.
Як схудла Оля Цибульська
Артистка категорично спростовує чутки про вживання популярних медикаментозних препаратів для схуднення. За словами Цибульської, досягти фігури мрії їй допомагають виключно регулярна фізична активність і трави. Співачка не приховує, що цей шлях дається їй нелегко - однією з головних складнощів для неї залишається давня звичка заїдати сильні емоційні переживання.
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Про персону: Оля Цибульська
Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (виступала в дуеті "Небезпечні зв’язки" з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроектів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".
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