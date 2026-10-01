'Мене майже не стало': Олю Цибульську не впізнати після схуднення

Популярна українська співачка розповіла, що саме стало причиною її радикальної трансформації.

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Оля Цибульська схудла на 15 кілограмів / колаж: Главред, скріншот із відео

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Скільки зараз важить Оля Цибульська

Який момент змусив співачку схуднути

Українська співачка Оля Цибульська з весни позбулася майже 15 кілограмів зайвої ваги. В ефірі каналу M1 артистка відверто зізналася, що під час війни переживала постійні стреси та обстріли в Києві разом із родиною, через що почала неконтрольовано "заїдати" тривогу.

Для виходу схудла Цибульська обрала ефектний образ. На зйомках артистка з’явилася в оригінальному брючному костюмі салатового відтінку з ніжною пухнастою обробкою з пір’я на рукавах. Довершили елегантний аутфіт лаконічна висока зачіска та акцентні прикраси. Через значне схуднення та експерименти зі стилем впізнати колишню Олю було дуже складно.

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Як Оля Цибульська виглядає після схуднення / скрін з відео

Виконавиця зізналася, що переломний момент стався навесні під час гастрольного туру, коли вона побачила себе на знімках шанувальників.

"Вдома якось не помічала цього, але коли минулої весни поїхала в тур і люди з перших п’яти рядів зняли відео та фото, я подивилася на себе й подумала: „Ну, справді, свинка Пеппа". Відчула цю важкість, задишку на сцені й зрозуміла, що з цим треба щось робити", - згадала виконавиця.

Оля Цибульська до схуднення / скрін з відео

Взявшись за своє здоров’я після березневого концерту, Цибульська досягла вражаючих результатів і з гордістю заявила, що повернулася до параметрів багаторічної давнини.

"Уже 57 кг. Мене майже не стало, якщо порівнювати. Ну, я тепер така худа. Глядачі мають пам’ятати мене худою. Я десь у 2019 році теж була такою стрункою", - підсумувала артистка.

Як схудла Оля Цибульська

Артистка категорично спростовує чутки про вживання популярних медикаментозних препаратів для схуднення. За словами Цибульської, досягти фігури мрії їй допомагають виключно регулярна фізична активність і трави. Співачка не приховує, що цей шлях дається їй нелегко - однією з головних складнощів для неї залишається давня звичка заїдати сильні емоційні переживання.

Оля Цибульська / інфографіка: Главред

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Про персону: Оля Цибульська Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (виступала в дуеті "Небезпечні зв’язки" з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроектів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

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