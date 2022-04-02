Україна відіб'є у Росії Маріуполь, південь і схід України, але будуть важкі бої - Арестович

На ЗСУ очікують важкі бої з армією РФ, проте Україна зможе перемогти - Арестович / Facebook / kpszsu

На сили оборони України очікують важкі бойові зіткнення з російською окупаційною армією за східні, південні області та Маріуполь. ВСУ у підсумку звільнять українські території, але буде нелегко. Після таких боїв у армії РФ не залишиться резервів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час брифінгу ОП в суботу, 2 квітня, він розповів про те, що на армію України очікують важкі бої з окупантами РФ за східні, південні області і Маріуполь.

читайте такожВорог пішов на прорив під Ізюмом і кидає найманців з Абхазії на штурм МаріуполяНа його думку, українські війська зможуть відбити території, але очікуються важкі бої. У Росії після таких бойових зіткнень вже не буде резервів.

"Ми повинні позбутися ілюзій, очікують важкі бої за схід, за південь, за Маріуполь. Я не думаю, що після цих боїв у РФ залишиться хоч якийсь резерв. Я думаю, що ми відіб'ємо і Маріуполь, і схід, і південь, але легко там не буде", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Спікер Банкової Олексій Арестович казав, що Росія на даний момент не може організувати наступ на Донбас. Ситуація може вказувати на неготовність ворога проводити наземну операцію. Але окупанти обстрілюють регіон ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. За Донецьку та Луганську область можуть пройти важкі бої.

Також Арестович нагадав, що війська України вже розтрощили три повітряні армії Росії. Для того, щоб українська армія змогла працювати ще більш ефективно, потрібна військова допомога.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія піде з низки територій України, однак спробує закріпитися в південних і східних областях. Щоб ЗСУ вибили звідти ворога, потрібна військова підтримка.

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