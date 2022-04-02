УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Україна відіб'є у Росії Маріуполь, південь і схід України, але будуть важкі бої - Арестович

2 квітня 2022, 17:21

У окупантів РФ після боїв з ЗСУ не залишиться резервів, вважає Олексій Арестович.

всу, літак
На ЗСУ очікують важкі бої з армією РФ, проте Україна зможе перемогти - Арестович / Facebook / kpszsu

На сили оборони України очікують важкі бойові зіткнення з російською окупаційною армією за східні, південні області та Маріуполь. ВСУ у підсумку звільнять українські території, але буде нелегко. Після таких боїв у армії РФ не залишиться резервів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час брифінгу ОП в суботу, 2 квітня, він розповів про те, що на армію України очікують важкі бої з окупантами РФ за східні, південні області і Маріуполь.

читайте такожВорог пішов на прорив під Ізюмом і кидає найманців з Абхазії на штурм МаріуполяНа його думку, українські війська зможуть відбити території, але очікуються важкі бої. У Росії після таких бойових зіткнень вже не буде резервів.

"Ми повинні позбутися ілюзій, очікують важкі бої за схід, за південь, за Маріуполь. Я не думаю, що після цих боїв у РФ залишиться хоч якийсь резерв. Я думаю, що ми відіб'ємо і Маріуполь, і схід, і південь, але легко там не буде", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Спікер Банкової Олексій Арестович казав, що Росія на даний момент не може організувати наступ на Донбас. Ситуація може вказувати на неготовність ворога проводити наземну операцію. Але окупанти обстрілюють регіон ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. За Донецьку та Луганську область можуть пройти важкі бої.

Також Арестович нагадав, що війська України вже розтрощили три повітряні армії Росії. Для того, щоб українська армія змогла працювати ще більш ефективно, потрібна військова допомога.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія піде з низки територій України, однак спробує закріпитися в південних і східних областях. Щоб ЗСУ вибили звідти ворога, потрібна військова підтримка.

Главред рекомендує:

viber
новини Маріуполя ЗСУ російські війська Олексій Арестович Офіс президента війна Росії та України
Реклама
Популярне
Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіАстролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світі "Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєкти"Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєкти Фінансовий гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Козерогам-труднощі, Водоліям-везінняФінансовий гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Козерогам-труднощі, Водоліям-везіння "Азов увійшов до Бєлгорода": у РФ масове мінування і "евакуація" після вибухів на артскладах"Азов увійшов до Бєлгорода": у РФ масове мінування і "евакуація" після вибухів на артскладах

Останні новини

17:29

ЗСУ захопили новітню російську портативну систему зв'язку "Ауріга-1.2 В"

17:21

Україна відіб'є у Росії Маріуполь, південь і схід України, але будуть важкі бої - Арестович

17:04

Бункерний фюрер розгорне в Україні нову Курську дугуПогляд

16:49

Два танки ЗСУ розбили 10 ворожих: Арестович розповів про потужний удар по окупантах РФ під Києвом

16:47

Місячний посівний календар на квітень 2022: найкращі дні для роботи в саду і городі

Реклама
16:37

Зеленська розповіла, чому разом з дітьми не покинула Україну під час війни

16:11

Як прибрати цвіль у ванній в домашніх умовах - 4 перевірених засоби

15:54

"Зменшив апетити": Касьянов розповів, чого тепер хоче Путін і наскільки звузилися його ціліВідео

15:37

Довіряй, але перевіряй: чому гарантії НАТО без мілітаризації України не спрацюютьПогляд

15:29

Італія слідом за Німеччиною, Туреччиною і Великобританією готова стати гарантом безпеки України - МЗС

15:23

ЗСУ точним ударом знищили важку вогнеметну систему окупантів БуратіноВідео

15:05

Окупанти вбили фотожурналіста Левіна двома пострілами – Офіс генпрокурораВідео

14:55

"Друга армія світу" торгує награбованим з України: що не продають - відправляють додомуВідео

14:53

В ОП оприлюднили ВІДЕО звільнених учора українських військових

14:34

Осколок пройшов через груди дитини, ми бачили через дірку, як б’ється її серце – лікар з Маріуполя

14:03

Росія отримала в Україні добрячого стусана, але ще не готова здатисяПогляд

13:59

ЗМІ знайшли докази того, що Вірменія передала РФ 4 винищувачі для війни в Україні

13:58

Басков вислужився перед господарем Путіним, повідавши, як Росія "очищається" у війні проти України

13:52

Ракета, що впала під Бєлгородом, прилетіла з території РФ: дослідники CIT виключили "український слід"Відео

13:34

Щуцький розповів, що відбувається на кордонах у зоні діяльності прикордонних митниць

Реклама
13:33

Війна в Україні: як закрити розбите після обстрілів вікно - 3 простих способи

13:26

"Кремль їх не приховує": військовий експерт назвав найближчі цілі РФ у війні проти України

13:25

Бліцкриг провалився: глава Луганської ВЦА розповів про запасний план Путіна

12:54

Загинув український фотограф Макс Левін

12:51

Ірландія приймає біженців з України: як потрапити в країну і куди звертатися за допомогою

12:39

Прикмети на 3 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

12:34

"Самі закрили небо": Україна уже знищила 3 повітряні армії російських окупантів – АрестовичВідео

12:31

Арестович пояснив, чому окупанти не можуть взяти Київ

12:28

Гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Тільцям - обман, Дівам - заробіток, Терезам - давні секрети

12:01

Два вертольоти одним пострілом: українські десантники вперше збили ворожі повітряні судна з ПТРКВідео

11:54

"Путін - кінчена людина": російські військові почали божеволіти в Україні - СБУВідео

11:48

Російські агресори відступлять на південний схід і спробують диктувати умови - Подоляк

11:37

Гороскоп для Росії: астролог назвала терміни, коли країні-агресору буде дуже погано

11:33

У Дніпрі 14-річний підліток жбурнув коктейль Молотова в бомбосховище, в якому знаходилися люди

11:24

"Обложена фортеця" Путіна, або Чому Росію скоро чекає катастрофаПогляд

11:13

Україна зможе безперешкодно експортувати свою продукцію на західні ринки – Кубраков

10:56

Хакери з Anonymous зламали сервер Липецького заводу, де окупанти роблять запчастини для зброї

10:52

Тригерне по повній: гороскоп для Росії на День перемоги 9 травня 2022

10:50

Війна в Україні ненадовго, російська армія протримається ще два-три місяці – Юрій Касьянов

10:47

Білорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі - знущалися прямо в його квартиріВідео

Реклама
10:41

Шон Пенн попросив мільярдерів купити для України винищувачі і системи ППО

10:36

Продовження "серіалу" Чорнобаївка: ЗСУ в 13-й і 14-й раз накрили вогнем ворожі позиціїВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 3 квітня 2022: Дівам – везіння, Стрільцям - суперники, Козерогам - заздрість

10:29

Україна вперше збила російський вертоліт британським ПЗРК Starstreak: на що він здатний

09:58

"Орки, ховайтеся": Ектор Хіменес-Браво показав колумбійського колегу "привида" Києва

09:45

Вибух нафтобази в Бєлгороді: Зеленський розповів, чи причетна УкраїнаВідео

09:40

Батьківська субота Великого посту - традиції і заборони дня

09:11

Україна не має дозволити Путіну організувати нове "Дебальцеве"Погляд

08:52

"Апетити ростуть": Зеленський пояснив, чого хоче Путін

08:50

Благовіщення 2022 - дата, традиції і заборони свята

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти