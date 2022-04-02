Продовження "серіалу" Чорнобаївка: ЗСУ в 13-й і 14-й раз накрили вогнем ворожі позиції

ЗСУ в 13-й і 14-й раз накрили вогнем ворожі позиції в Чорнобаївці/ Фото Maxar Technologies

Українські військові не втомлюються наносити удари по силах противника, які знову і знову повертаються у Чорнобаївку на Херсонщині.

Вкотре окупанти отримали відсіч від захисників України у цьому населеному пункті у п’ятницю, 1 квітня. Це вже 13-й і 14-й раз, коли ЗСУ завдають поразки ворогу в одному й тому ж самому місці. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

"37-й. До речі, Чорнобаївка сьогодні 13-й та 14-раз", – повідомив Арестович.

Підтвердив цю інформацію у своєму Telegram і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"З 1 квітня. Чорнобаївка", – лаконічно написав він.

Кім також оприлюднив на підтвердження своїх слів дві ілюстрації.

Пожежа у Херсонській області після того, як захисники України вдарили по окупантах/ Telegram

Нагадаємо, в 12-й раз ЗСУ вдарили по ворогу у Чорнобаївці 27 березня. Арестович тоді зазначив, що це "приємний, хоча і закономірний сюрприз".

Як повідомляв Главред, раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

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