Російські агресори відступлять на південний схід і спробують диктувати умови - Подоляк

Михайло Подоляк / УНІАН

Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що "афганізації" України і тривалого, виснажливого для країни-агресора Росії конфлікту, не буде. Про це він написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Твіттер.

"Афганізації" і тривалого, виснажливого для Росії конфлікту, як хтось думає, не буде. РФ піде з усіх територій, крім Півдня і Сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо ми хочемо винести росіян подалі", ‒ підкреслив Подоляк.

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Нагадаємо, раніше Подоляк говорив, що президент України Володимир Зеленський і господар Кремля Володимир Путін можуть зустрітися найближчим часом. Україна підготувала пакет документів для переговорів, який вже передали російській делегації в Стамбулі.

"Напрацьований пакет документів, з яким ми вже виступаємо, і пропозиції надані російській стороні. Вони кажуть, що в принципі вже можна починати готуватися до зустрічі президентів", - сказав він.