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"Самі закрили небо": Україна уже знищила 3 повітряні армії російських окупантів – Арестович

2 квітня 2022, 12:34

Україні потрібно більше зброї, щоб захиститися від обстрілів з повітря, наголосив радник голови ОП Олексій Арестович.

Російський літак/ УНІАН

Збройні сили України за кількістю уже знищили фактично три повітряні армії противника – по півтори армії російських літаків та вертольотів.

Якщо партнери України не закривають її небо, то могли б надати хоча б відповідне озброєння, щоб наша держава могла сама захистити себе від обстрілів з повітря. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, в ефірі 24 каналу.

"Ми збили шість авіаційних полків літаків і шість полків вертольотів. Тобто це вже півтори повітряні армії в одному випадку та в іншому. Тому ми самі закрили і закриваємо дуже добре, якщо нам надати відповідну зброю. Ми на неї чекаємо", – сказав радник голови ОП.

Проте він зазначив, що окупанти ще довго битимуть ракетами по Україні, адже у них є багато крилатих ракет повітряного базування. Росіяни переважно здійснюють такі обстріли зі стратегічних бомбардувальників, які навіть не входять в український повітряний простір, каже Арестович.

Раніше повідомлялося, що українські десантники у п’ятницю, 1 квітня, знищили на Харківщині два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8. При цьому ліквідувати такі повітряні цілі вперше вдалося вистрілом з протитанкового ракетного комплексу "Корсар".

Також раніше військовий експерт Агіль Рустамзаде розповів в інтерв’ю Главреду, що загроза ракетних ударів на всій території України зберігатиметься ще довго. За його словами, в Росії виявилося більше ракет, ніж усі очікували.

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