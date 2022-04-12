"Україна не змінювала позицію": Арахамія пояснив істерику РФ щодо переговорів

Переговори України і РФ в Стамбулі / скріншот ТАСС

В Україні прокоментували заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Київ нібито відмовився від Стамбульських мирних домовленостей.

Переговори щодо Угоди про гарантії безпеки для України тривають в онлайн-режимі, написав у повідомленні в Telegram народний депутат, український парламентер Давид Арахамія.

"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ рф", - написав він.

Він пояснив, що єдина відмінність в тому, що "ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке".

"Можливо це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - додав Арахамія.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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