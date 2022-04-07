У Зеленського поставили на місце Лаврова, який звинуватив Україну у відході від угод у Стамбулі

Михайло Подоляк / ОПУ

Українська сторона підходить до питань припинення війни системно і відповідально без спекуляцій, які властиві саме росіянам, які за рахунок провокаційних публічних заяв намагаються тиснути на позиції іншої сторони, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі УП він запропонував орієнтуватися на офіційну позицію України, а не на "чергові провокаційні заяви російських топів".

Радник глави ОП пояснив, що в українському проекті угоди чітко і в повному обсязі викладені всі ключові позиції і вимоги. А ключове - це формула гарантій безпеки.

Нові звинувачення Москви

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, нібито Україна "відійшла" від пропозицій, зроблених росіянам у Стамбулі. За його версією, майбутні гарантії безпеки України нібито не повинні були поширяться на Крим і Севастополь. При цьому він додав, що російська делегація продовжить переговори.

"Українська сторона представила в переговорну групу свій проект угоди, в якому в наявності відхід від найважливіших положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі 29 березня", - підкреслив він.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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