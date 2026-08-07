Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

Захід проігнорував прохання Києва щодо термінових поставок зенітних ракет.

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Захід проігнорував прохання Києва щодо термінових поставок зенітних ракет / Колаж: Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, Міністерство оборони США

Ви дізнаєтеся:

Чому західні партнери не поспішають постачати Україні нові ракети ППО

Скільки дронів і ракет перехопила українська ППО в липні

Коли запрацює оновлена система С-300 в Україні

Росія різко збільшила інтенсивність ракетних ударів по Україні, а західні партнери Києва дедалі частіше відмовляють у постачанні додаткових систем протиповітряної оборони. Незважаючи на публічні заяви про підтримку, реальні обсяги поставок ракет-перехоплювачів скорочуються на тлі глобального дефіциту боєприпасів і паралельних конфліктів в інших регіонах світу.

"Главред" з’ясував , чому західні країни скорочують постачання ракет ППО Україні та як Київ справляється з нестачею систем захисту повітряного простору.

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Чому західні партнери не поспішають постачати Україні нові ракети ППО

Найбільш детально про причини охолодження інтересу союзників до теми протиповітряної оборони пише The New York Times. Видання зазначає, що дипломатичний тиск президента Володимира Зеленського, який раніше допомагав Україні отримувати системи Patriot, тепер працює гірше. Автори матеріалу пояснюють це тим, що союзники неохоче розлучаються з ракетами-перехоплювачами на тлі власних потреб та конфліктів на Близькому Сході.

За підрахунками видання, з початку року Росія випустила по Україні 650 балістичних ракет - це більше, ніж компанія Lockheed Martin виготовила перехоплювачів PAC-3 за весь минулий рік. Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв назвав те, що відбувається, найнебезпечнішим моментом за весь період повномасштабного вторгнення.

"Сьогодні ситуація є критичнішою, ніж у будь-який момент з початку війни. Сьогодні Київ зазнає масованих ударів кілька разів на тиждень, і ми не можемо збити жодної ракети", - сказав він.

Незважаючи на це, Київ продовжує шукати шляхи зміцнення протиповітряної оборони. Йдеться про програму НАТО щодо закупівлі американської зброї за європейські кошти, про переговори щодо ліцензії на виробництво Patriot безпосередньо в Україні, а також про розробку власної системи протиракетної оборони спільно з європейськими партнерами. NYT наголошує, що всі ці ініціативи потребують часу, тоді як додаткові комплекси потрібні країні вже зараз - для захисту критичної інфраструктури перед новим зимовим сезоном атак.

Скільки дронів і ракет перехопила українська ППО в липні

Поки західні столиці зважують ризики передачі нових комплексів, українські сили оборони самі підбивають підсумки відбиття масованих атак. Міністерство оборони України повідомило, що протиповітряна оборона в липні перехопила понад 5300 повітряних цілей, а ключовим викликом для розрахунків ППО залишається саме балістика.

За даними Повітряних сил ЗСУ, за місяць противник застосував понад 9 тисяч ударних дронів і ракет без урахування розвідувальних БПЛА. З цього обсягу українські підрозділи збили 5142 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших, а також 216 ракет різних типів.

Крім того, було знешкоджено понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. У міністерстві уточнили, що липень став місяцем із рекордним застосуванням ворогом балістичних ракет за весь період війни.

Найскладнішою для розрахунків ППО виявилася ніч на 2 липня, коли ворог застосував 4 протикорабельні ракети "Циркон", 24 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, 34 крилаті ракети Х-101, 8 "Калібрів", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та майже 500 далекобійних дронів. Українські сили збили або знешкодили 476 дронів і 44 з 46 крилатих та керованих авіаційних ракет, але перехопити вдалося лише 4 з 28 балістичних цілей.

Схожою за масштабом стала атака в ніч на 6 липня - 68 ракет і понад 350 дронів, з яких ППО перехопила 326 БПЛА та 37 із 39 крилатих ракет, але жодної балістичної. Третя велика атака сталася в ніч на 30 липня: ворог випустив 74 ракети та понад 280 дронів, захисники неба збили 265 із 284 ударних БПЛА, 54 крилаті ракети та лише одну балістичну.

Коли запрацює оновлена система С-300 в Україні

На тлі хронічної нестачі перехоплювачів для балістичних цілей частину рішення експерти вбачають у модернізації вже наявного в України озброєння радянського зразка.

Полковник у відставці армії США Роберт Гамільтон пояснив в інтерв’ю PBS News Hour, чому застарілі зенітно-ракетні комплекси отримують нове життя саме зараз, коли сучасних систем не вистачає всім союзникам одночасно.

За його словами, оновлена система має запрацювати ближче до кінця 2026 року, а мова йде про виробництво від сотні до кількох сотень ракет щорічно.

"Тривають спільні американо-українські зусилля, спрямовані на модернізацію старих ракет С-300 або на створення більш сучасної версії, яка покращить їхні можливості", - розповів Гамільтон.

Главред

Ліцензії на Patriot для України - новини

Як писав Главред, США та Україна обговорюють можливість передачі технологій для виробництва ракет до систем Patriot. Про це заявив член Палати представників Конгресу США Майк Тернер. Він закликав президента та Пентагон діяти якомога швидше, щоб Україна могла посилити захист. За його словами, щоночі в Україні гинуть люди через ракетні атаки Росії на цивільні об’єкти.

Під час атаки на Київ та область 5 серпня Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Україна найближчим часом не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. У Сполучених Штатах повідомили, що переговори з цього питання тривають, однак досягти остаточної домовленості до початку зими не вдасться.

Засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний заявляв, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

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