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Виробництво ракет до Patriot в Україні: чому угода вигідна насамперед США

Марія Николишин
9 липня 2026, 19:57
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Заплатити США за ліцензію доведеться Києву, а завод з міркувань безпеки можуть розмістити під землею.
Виробництво ракет до Patriot в Україні: чому угода вигідна насамперед США
Яким може бути виробництво ракет до Patriot в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Головне із заяви політолога:

  • Україна платитиме за ліцензію США на ракети Patriot
  • Виробництво можуть розмістити під землею
  • Угоду можуть підписати, ймовірно, не раніше наступного року

Україна зможе отримати від США ліцензію на виробництво ракет для Patriot, однак платити за неї доведеться самому Києву, а не Вашингтону. Про це в інтерв’ю Главреду заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він підкреслив, що до цього часу Вашингтон не поспішав передавати союзникам технології виробництва ракет-перехоплювачів і причина цього суто прагматична. Ракет для Patriot зараз не вистачає всім одразу, а у самих американців обмежені виробничі потужності для наростання випуску.

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"Зараз ракети для Patriot потрібні всім: насамперед самим американцям, європейцям, Україні, країнам Близького Сходу. Усі розуміють ризики, пов'язані з ракетами, Шахедами та іншими засобами ураження. При цьому в американців не вистачає виробничих потужностей, і навіть їх збільшення не покриє дефіциту в найближчі роки", - зазначив Фесенко.

На його думку, саме брак потужностей підштовхує Вашингтон шукати нові схеми заробітку та розподілу ризиків, замість того щоб наростити випуск лише на своїй території.

"Логічний крок - розширювати виробництво в інших країнах. Американці отримають гроші за ліцензії та свою маржу з виробництва цих ракет, а те, що вироблятимуть у себе, переважно залишатимуть для власних потреб. Європейці й ми фактично вироблятимемо ракети для себе. Усіх така схема влаштовує", - каже політолог.

За його словами, найближчими роками Україна розраховуватиме на підтримку партнерів: ЄС виділяє близько 90 мільярдів євро на два роки, дві третини яких підуть на військову допомогу, а країни НАТО цього року мають зібрати ще близько 70 мільярдів доларів зі "спільної кишені", частину якої також можна буде спрямувати на виробництво озброєння.

"Хоча частково доведеться платити й самим, ми в цьому зацікавлені", - додав Фесенко.

Виробництво під землею

Він наголосив, що питання безпеки для потенційного заводу залишається одним із найгостріших: будь-яке нове оборонне підприємство в Україні автоматично стає ціллю для російських ударів.

"Трамп висловив сподівання, що таке виробництво буде розміщене під землею. Це перевірена практика: так свого часу Німеччина виробляла все необхідне, аби убезпечити себе від бомбардувань, так само робить Тайвань та Іран", - зауважив експерт.

Політолог нагадав, що недавні удари по Вишневому та інших містах засвідчили: повністю приховати українські військові виробництва не вдається, тому питання захисту нового заводу залишатиметься актуальним увесь час його роботи.

Виробництво ракет до Patriot в Україні: чому угода вигідна насамперед США
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Терміни запуску

На думку Фесенка, швидкого результату від майбутньої угоди чекати не варто - процес узгодження, фінансування та будівництва потужностей займе не один місяць.

"Виробництво ракет до Patriot - це справа не сьогоднішнього, а завтрашнього дня. Таку угоду ще потрібно узгодити, підписати, знайти фінансування, створити виробничі потужності і лише потім запускати виробництво. Швидко це не відбудеться, і, думаю, станеться це не раніше наступного року", - заявив Фесенко.

Наразі ж, за словами експерта, Україні доведеться самостійно шукати та купувати такі ракети.

"Тут уже не має принципового значення, завершиться війна чи ні, оскільки такі виробничі потужності все одно будуть потрібні Україні", - підсумував він.

Яка найбільша проблема з виробництвом ракет для Patriot в Україні

Радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що виробництво ракет для Patriot в Україні можливе, адже разом із ліцензією Києву передадуть всі технологічні карти виробничих процесів та контакти постачальників.

Однак, за його словами, єдина проблема – це час, бо всі процеси для початку виробництва можуть затягнутися на рік і більше.

"Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо наприклад , скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", - наголосив "Флеш".

Сергій Бескрестнов "Флеш"
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Ракети для Patriot - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з'явитися не раніше ніж через рік-півтора.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет до систем Patriot, однак для старту потрібне фінальне погодження з боку США.

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Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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