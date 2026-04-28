Путіну Донбасу мало: Пушилін назвав території, які хоче окупувати РФ

Анна Косик
28 квітня 2026, 10:09
Ватажок однієї з невизнаних "народних республік" випадково проговорився щодо реальних цілей РФ.
Путін хоче окупувати значно більше територій, ніж говорить / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/PushilinDenis

Що повідомили аналітики:

  • Кремль прагне окупувати не тільки Луганщину і Донеччину
  • Пушилін розповів про план створення "буферної зони" в Україні
  • РФ не відмовляється від мети повністю захопити Запорізьку область

Територіальні вимоги країни-агресорки Росії до України не обмежуються питанням виведення військ з Донбасу. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно гауляйтер тимчасово окупованого Донецька Денис Пушилін заявив ЗМІ, що Росія повинна створити "буферну зону" в Дніпропетровській області, щоб забезпечити безпеку окупованого Великоновосільського району Донецької області, та повністю захопити решту неокупованої Запорізької області.

Ця заява суперечить високопосадовцям Кремля, які неодноразово стверджували, що єдиним невирішеним питанням у мирних переговорах залишається відмова України поступитися неокупованою частиною Донецької області.

"ISW давно оцінює, що Росія зберігає свої територіальні цілі за межами решти неокупованої Донецької області", - наголосили аналітики.

Чому Путін так хоче повністю окупувати Донбас - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного аналітика Дмитра Снєгирьова, росіяни хочуть захопити Донбас не через примарний "русскій мір" з російськомовним населенням, а виключно через контроль над корисними копалинами.

Він пояснив, що окупанти зараз рвуться в Слов'янськ, бо там одні з найбільших покладів сланцевого газу. Запаси настільки серйозні, що в разі їх розробки з'являться підстави говорити про енергетичну незалежність України.

Нагадаємо, Главред писав, що російське керівництво не обмежується претензіями на Донеччину і плекає амбітні плани щодо захоплення нових територій України. Водночас у ворога не має для цього ресурсів.

Раніше військовий експерт Роман Світан заявляв, що Росія й надалі прагнутиме встановити контроль над Донеччиною та лівобережною частиною Запорізької області. І доки ці цілі не будуть досягнуті, окупанти продовжуватимуть нарощувати сили та ресурси для виконання цих завдань.

Напередодні Борис Філатов заявляв, що захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Дніпро наближається до лінії фронту. Місто розташоване у центрі країни прямо на "перехресті трьох фронтів".

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область окуповані территории Дніпропетровська область Денис Пушилін переговори щодо Донбасу мирні переговори
ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
