Чи буде Росія відновлювати знищені українські міста на Донбасі - названо нюанс

Юрій Берендій
17 квітня 2026, 05:37
Економіст пояснив, що окуповані Росією території перетворюються на фінансовий тягар через скорочення бюджету, відсутність інвестицій і санкції.
Чи буде Росія відновлювати знищені українські міста на Донбасі - названо нюанс
Чи буде Росія відновлювати знищені міста на Донбасі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ не буде відновлювати знищені російські міста
  • У Кремля так і не вийшло зробити з Криму привабливий регіон
  • Інвестори не хочуть вкладати кошти в прикордонні регіони РФ

Частина окупованих українських міст може залишитися у стані глибокої руїни без перспектив швидкого відновлення. Росія не зацікавлена у відбудові населених пукнтів, які фактично знищила російська окупаційна армія. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

"Більше того, в умовах скорочення російського бюджету (що найближчим часом нас чекає), навіть якщо нафта подорожчає, російська влада буде спрямовувати гроші на свої пріоритети, а не на ці території. На окупованих територіях ситуація буде істотно погіршуватися, і люди будуть ще швидше звідти виїжджати. Там відбуватиметься, у буквальному сенсі, соціально-економічне опустелювання", - вказав він.

Колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що Росія так і не перетворила Крим на привабливий регіон.

Він зазначив, що ще до виїзду з Росії неодноразово бував у південних регіонах, зокрема в Ростовській області та Краснодарському краї, де спостерігав значну кількість переселенців із Криму.

За його словами, багато мешканців півострова, які жили там до окупації 2014 року, були змушені виїхати через складні умови життя, відсутність нормальної економічної діяльності, жорсткий контроль силових структур і наслідки санкцій. У результаті частина з них переїхала до більш розвинених регіонів півдня Росії, де є краща інфраструктура та більше можливостей для роботи.

"На окупованих територіях зараз така сама ситуація. Відтік населення триває. Люди отримують російські паспорти і виїжджають, просто тому що там у них немає економічних можливостей, і вони їх шукають на території Росії", - зазначив економіст.

Мілов зазначив, що за останні роки Росія не змогла створити на окупованих територіях жодної стійкої економічної моделі.

На його думку, ці регіони не становлять інтересу для інвесторів, фактично перебувають у занепаді, а через масовий відтік населення там бракує людських ресурсів для нормального розвитку економіки. Додатково ситуацію ускладнює військова небезпека, через яку вкладати кошти в ці території ніхто не готовий, адже будь-яка інфраструктура може стати ціллю бойових дій.

Він також зауважив, що навіть у російських прикордонних регіонах, таких як Курська та Бєлгородська області, спостерігається відтік бізнесу й населення, що ще більше підкреслює проблеми на окупованих територіях.

"Якось я розмовляв з однією великою західною компанією, у якої був завод у Єнакієвому. Запитав, чи розглядають вони хоча б теоретично можливість повернутися. Мені відповіли: "Ви що, з глузду з’їхали! Ми інвестуємо у відновлення, щоб потім прилетів один дрон і все там розбив?". Тож гроші туди ніхто не понесе.Крім того, діють санкції, тобто ніяка інтеграція в нормальний світовий ринок там неможлива. Там потрібні якісь контрабандні схеми, щоб щось продавати", - сказав політик.

Економіст підсумував, що такі території перетворюються для Росії на значний фінансовий тягар, оскільки потребують постійного бюджетного фінансування. Зокрема, частина витрат на електроенергетику покривається за рахунок підвищених тарифів для російських споживачів, що викликає невдоволення серед населення. За даними соціологічних досліджень у РФ, більшість громадян не підтримують ідею фінансування цих регіонів із державного бюджету та власних доходів.

"У якийсь момент постане питання – а навіщо вся ця справа потрібна, якщо вона не окупається і вимагає постійно відбирати ресурси з і без того дірявого російського бюджету. Повторюся, ніякої самостійної функціонуючої моделі там бути не може", - резюмує він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії опрацьовують щонайменше три сценарії подальшого ведення війни проти України — від спроб поступово заморозити конфлікт до переходу у формат гібридного протистояння з країнами НАТО. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Водночас президент США Дональд Трамп висловив упевненість у можливості швидкого досягнення домовленостей щодо завершення війни, посилаючись на свій досвід у міжнародній політиці та врегулюванні конфліктів.

Україна також відзначає значні темпи виснаження російських сил. За словами міністра оборони Михайла Федорова, втрати противника в середньому становлять 254 військових на кожен квадратний кілометр бойових дій щодня. Найінтенсивніші бої тривають на Донеччині, де цей показник сягає 428 ліквідованих окупантів на квадратний кілометр.

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

Росія нарощує сили та готує новий наступ: названо головну мету та терміни

Росія нарощує сили та готує новий наступ: названо головну мету та терміни

07:01Україна
Розвідка дізналася про нові плани РФ й напрямок ворожого штурму – FT

Розвідка дізналася про нові плани РФ й напрямок ворожого штурму – FT

23:10Україна
Трамп вперше відреагував на масований удар РФ по Україні 16 квітня - що сказав

Трамп вперше відреагував на масований удар РФ по Україні 16 квітня - що сказав

22:25Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра, 17 квітня: Скорпіонам - образа, Рибам - втрата

Гороскоп на завтра, 17 квітня: Скорпіонам - образа, Рибам - втрата

Просто змітають з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт, які ціни

Просто змітають з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт, які ціни

Китайський гороскоп на завтра, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Китайський гороскоп на завтра, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

Останні новини

07:01

Росія нарощує сили та готує новий наступ: названо головну мету та терміни

05:55

"Гойді" прийшов кінець: Охлобистін повстав проти Путіна

05:37

Чи буде Росія відновлювати знищені українські міста на Донбасі - названо нюансВідео

05:11

Балкони, що лякали мешканців: навіщо в СРСР робили їх під нахилом

04:30

Фортуна підкине золотий шанс: три знаки зодіаку опиняться на вершині успіху

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні собаки за 23 секунди

03:36

Як сказати українською "два сапога пара" - правильні й дотепні варіантиВідео

03:10

Чому всі бояться Скорпіонів: астролог розкрила секрети найзагадковішого знака

02:33

Таємниця Сонячної системи: вчені вразили неймовірною гіпотезою про нову планету

Реклама
02:02

Буде чистим і щільно прилягатиме: чим протерти ущільнювач холодильника

01:50

Синоптики здивували прогнозом: яка погода очікується в Києві

01:45

Вікторія Бекхем вперше розповіла про сварку з сином

00:50

Під загрозою не лише країни Балтії: прогноз щодо нової війни РФ у Європі

16 квітня, четвер
23:57

Експерт із США назвав, де Росія готує "наступальний кулак" на фронті

23:51

Ожина буде солодка, як мед, і велика: три етапи догляду навесніВідео

23:10

Розвідка дізналася про нові плани РФ й напрямок ворожого штурму – FT

23:06

Чому Росія може не повторити долю СРСР і не розвалитись: розкрито важливий нюансВідео

22:58

Без ін'єкцій: українська актриса розповіла, як швидко схудла на 17 кілограмів

22:25

Трамп вперше відреагував на масований удар РФ по Україні 16 квітня - що сказав

22:13

Прорив Іскандерів: розкрито причину економії Україною ракет ППО

Реклама
21:54

Шахтар у півфіналі Ліги конференцій: як пройшов матч з АЗ та з ким грати далі

21:48

Де зараз знаходиться "корона" Богдана Хмельницького - розкрито, хто її викравВідео

21:27

Від імпорту до "самопалу": історія появи джинсів в Радянському Союзі

21:16

Білий оцет у саду: ТОП несподіваних хитрощів, які справді працюютьВідео

20:50

Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс

20:12

Бомба сповільненої дії: що не можна викидати у смітник

19:59

Потужні удари дронів: знищено ешелони РФ з паливом поблизу Луганська

19:51

Обов'язковий техогляд для всіх: в уряді назвали, коли почнуться перевірки

19:18

Українські військові заявили про початок блокади Донецька: що відомо

19:08

Мінімум зусиль - максимум кольору: які квіти можна сіяти прямо в грунт

19:01

"Є проблема": Зеленський зробив тривожну заяву щодо дефіциту для ППО

19:00

Свідомі провокації Росії у Європі: Маломуж розповів, на кого націлився КремльПогляд

18:47

Квітень знову здивує: що підготувала погода для Дніпра цими віхідними

18:36

У Зеленського відповіли Венсу на обурливу заяву про допомогу Україні

18:31

Холодильник більше не дратуватиме постійним шумом: чому він гуде та як це виправити

18:28

Чому кіт раптово б'є лапою: три причини, які здивують досвідчених власниківВідео

17:59

Кредит €90 мільярдів для України: Мадяр назвав головну умову розблокування

17:57

У занедбаній лікарні знайшли предмет, що світиться: люди почали хворіти

17:44

В Україну повертаються морози - де випадуть дощі та вдарять грози

17:39

Кирило Буданов: Верховенство права має замінити "ручний режим"

Реклама
17:23

"Біжу за мову": стартувала реєстрація на щорічний всеукраїнський забіг

17:20

Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

17:14

Загадкове українське слово "імла": що воно насправді означає

17:05

Росія прориває кордон в двох областях: ситуація стрімко загострюється, яка ціль Кремля

17:02

Дівчина ненадовго залишила улюбленця самого: що влаштував гризунВідео

16:39

Євро злетів до нового максимуму, долар іде вгору: курс валют на 17 квітня

16:22

YUNA-2026: оголошено головних переможців музичної премії

16:14

Чим пахне Ольга Сумська: вибух жіночності та аромати для підкорення сердецьВідео

15:59

Тернопільщину накриє дощова погода: коли небо затягне хмарами

15:56

"Мене атакували": Меган Маркл назвала себе "найбільш переслідуваною людиною у світі"

