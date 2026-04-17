Чи буде Росія відновлювати знищені українські міста на Донбасі - названо нюанс

Економіст пояснив, що окуповані Росією території перетворюються на фінансовий тягар через скорочення бюджету, відсутність інвестицій і санкції.

Чи буде Росія відновлювати знищені міста на Донбасі

РФ не буде відновлювати знищені російські міста

У Кремля так і не вийшло зробити з Криму привабливий регіон

Інвестори не хочуть вкладати кошти в прикордонні регіони РФ

Частина окупованих українських міст може залишитися у стані глибокої руїни без перспектив швидкого відновлення. Росія не зацікавлена у відбудові населених пукнтів, які фактично знищила російська окупаційна армія. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

"Більше того, в умовах скорочення російського бюджету (що найближчим часом нас чекає), навіть якщо нафта подорожчає, російська влада буде спрямовувати гроші на свої пріоритети, а не на ці території. На окупованих територіях ситуація буде істотно погіршуватися, і люди будуть ще швидше звідти виїжджати. Там відбуватиметься, у буквальному сенсі, соціально-економічне опустелювання", - вказав він. відео дня

Колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що Росія так і не перетворила Крим на привабливий регіон.

Він зазначив, що ще до виїзду з Росії неодноразово бував у південних регіонах, зокрема в Ростовській області та Краснодарському краї, де спостерігав значну кількість переселенців із Криму.

За його словами, багато мешканців півострова, які жили там до окупації 2014 року, були змушені виїхати через складні умови життя, відсутність нормальної економічної діяльності, жорсткий контроль силових структур і наслідки санкцій. У результаті частина з них переїхала до більш розвинених регіонів півдня Росії, де є краща інфраструктура та більше можливостей для роботи.

"На окупованих територіях зараз така сама ситуація. Відтік населення триває. Люди отримують російські паспорти і виїжджають, просто тому що там у них немає економічних можливостей, і вони їх шукають на території Росії", - зазначив економіст.

Мілов зазначив, що за останні роки Росія не змогла створити на окупованих територіях жодної стійкої економічної моделі.

На його думку, ці регіони не становлять інтересу для інвесторів, фактично перебувають у занепаді, а через масовий відтік населення там бракує людських ресурсів для нормального розвитку економіки. Додатково ситуацію ускладнює військова небезпека, через яку вкладати кошти в ці території ніхто не готовий, адже будь-яка інфраструктура може стати ціллю бойових дій.

Він також зауважив, що навіть у російських прикордонних регіонах, таких як Курська та Бєлгородська області, спостерігається відтік бізнесу й населення, що ще більше підкреслює проблеми на окупованих територіях.

"Якось я розмовляв з однією великою західною компанією, у якої був завод у Єнакієвому. Запитав, чи розглядають вони хоча б теоретично можливість повернутися. Мені відповіли: "Ви що, з глузду з’їхали! Ми інвестуємо у відновлення, щоб потім прилетів один дрон і все там розбив?". Тож гроші туди ніхто не понесе.Крім того, діють санкції, тобто ніяка інтеграція в нормальний світовий ринок там неможлива. Там потрібні якісь контрабандні схеми, щоб щось продавати", - сказав політик.

Економіст підсумував, що такі території перетворюються для Росії на значний фінансовий тягар, оскільки потребують постійного бюджетного фінансування. Зокрема, частина витрат на електроенергетику покривається за рахунок підвищених тарифів для російських споживачів, що викликає невдоволення серед населення. За даними соціологічних досліджень у РФ, більшість громадян не підтримують ідею фінансування цих регіонів із державного бюджету та власних доходів.

"У якийсь момент постане питання – а навіщо вся ця справа потрібна, якщо вона не окупається і вимагає постійно відбирати ресурси з і без того дірявого російського бюджету. Повторюся, ніякої самостійної функціонуючої моделі там бути не може", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії опрацьовують щонайменше три сценарії подальшого ведення війни проти України — від спроб поступово заморозити конфлікт до переходу у формат гібридного протистояння з країнами НАТО. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Водночас президент США Дональд Трамп висловив упевненість у можливості швидкого досягнення домовленостей щодо завершення війни, посилаючись на свій досвід у міжнародній політиці та врегулюванні конфліктів.

Україна також відзначає значні темпи виснаження російських сил. За словами міністра оборони Михайла Федорова, втрати противника в середньому становлять 254 військових на кожен квадратний кілометр бойових дій щодня. Найінтенсивніші бої тривають на Донеччині, де цей показник сягає 428 ліквідованих окупантів на квадратний кілометр.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

