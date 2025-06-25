Удари Шахедів по Україні та Близькому Сходу: Данілов пояснив взаємозв'язок

Головні тези Данілова:
- РФ змогла локалізувати виробництво дронів у себе
- Програма з виробництва Шахедів тимчасово призупиниться
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов оцінив, як ситуація на Близькому Сході позначиться на виробництві дронів-камікадзе типу "Шахед", якими російська армія обстрілює Україну.
За його словами, були повідомлення, що завод із виробництва "шахедів" зруйновано.
"Я також сподіваюся, що знищено і виробництва комплектуючих. Росія значною мірою встигла локалізувати виробництво у себе, але, за окремими свідченнями, були компоненти, які ще надходили з Ірану. Тепер цього вже не буде", - сказав Данілов інтерв'ю Главреду.
Водночас він припустив, що росіяни все ж таки знайдуть заміну, але на це теж потрібен час, і це призупинить їхню програму.
"Ми точно не побачимо іранських балістичних ракет. Я від самого початку говорив, що їх немає в Росії, Іран їх не збирається постачати, але такі розмови були. Очевидно, Росія просила Іран про цю поставку, але після того, як отримала відмову, почала закуповувати корейські, якими нас зараз і обстрілює", - додав Данілов.
Як писав Главред, у ніч на 25 червня дрони атакували російський Таганрог. Місцеві жителі чули серію вибухів. Глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що під ударом опинився місцевий завод Атлант-Аеро, який спеціалізується на компонентах для бойових БПЛА і систем управління.
Уранці 10 червня ударні дрони помітили в республіці Татарстан. Прогриміли вибухи в районі міста Єлабуга, де окупанти виготовляють Шахеди.
Уранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.
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Хто такий Сергій Данилов
Сергій Іванович Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України. Співзасновник Української миротворчої школи, куратор проєктів у Херсонській області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займається дослідженням російської агресії.
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