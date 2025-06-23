Майже 400 цілей: РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, що стало ціллю атаки

Росія завдала комбінованого удару по Україні, основний удар припав на Київ, завдяки злагодженій роботі ППО 354 повітряні цілі вдалося знешкодити.

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РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - що стало ціллю атаки / Колаж Главред, фото: ДСНС Київщини, Ігор Клименко/Telegram

Про що йдеться у матеріалі:

РФ випустила по Україні 368 цілей, зокрема йдеться про дрони та балістику

Основною ціллю атаки РФ став Київ

Сили ППО змогли знешкодити 354 засоби повітряного нападу РФ

Країна-агресор Росія у ніч на 23 червня (із 20.00 22 червня) вдарила по території України із застосуванням 368 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалось знешкодити 354 повітряні цілі, основний удар був спрямований на Київ. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну, застосувавши:

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352 ударні безпілотники Shahed та інші дрони-імітатори з районів Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (серед них — до 160 "шахедів");

11 балістичних ракет типу "Іскандер-М/KN-23", запущених із територій Таганрога та Брянської області;

5 крилатих ракет "Іскандер-К" з району Курська.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основний удар був спрямований по Києву.

Відбиття повітряного нападу здійснювали сили авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 ППО вдалося знешкодити 354 ворожі повітряні цілі. З них:

146 ударних безпілотників типу Shahed та інших – збито вогневими засобами, ще 193 були подавлені або втратили зв’язок внаслідок дій РЕБ;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" – збито, ще 3 втрачено локаційно;

Усі 5 крилатих ракет "Іскандер-К" – знищено.

/ Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області", - йдеться у повідомленні.

Удар по Україні в ніч на 23 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 23 червня Київ та область зазнали комбінованої атаки. РФ вдарила дронами та балістикою. Як повідомили в ДСНС, рятувальні служби працюють одразу в кількох районах столиці, ліквідовуючи наслідки обстрілів.

Атака була спрямована на житлові квартали, медичні установи та об’єкти спортивної інфраструктури. У Києві частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є загиблі, під завалами залишаються люди. За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, обстрілів зазнали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський і Дарницький райони столиці.

На Київщині внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено приватні будинки та зафіксовано пожежі в декількох населених пунктах.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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