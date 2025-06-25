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Залучений у виробництво БпЛА: дрони атакували важливий завод у РФ

Анна Ярославська
25 червня 2025, 08:54
144
Завод Атлант-Аеро це той важливий вузол у російському ВПК.
У Таганрозі прогриміли вибухи
У Таганрозі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У Таганрозі прогриміли вибухи
  • Дрони атакували завод Атлант-Аеро
  • У МО заявили про атаку БПЛА в п'яти регіонах РФ та окупованому Криму

У ніч на 25 червня дрони атакували російський Таганрог. Місцеві жителі чули серію вибухів. Голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що під ударом опинився місцевий завод Атлант-Аеро, який спеціалізується на компонентах для бойових БПЛА і систем управління.

Зокрема, підприємство залучено до проєктів виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ та інших складових для безпілотників, які Росія застосовує на війні з Україною.

відео дня

"У Таганрозі дещо невідоме прилетіло в завод Атлант-Аеро. Це важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах бойових безпілотників і систем управління. Він залучений до проєктів з виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів і баражуючих боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - У Росії прогриміли вибухи:

Скриншот

Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про 22 збиті українські безпілотники, які атакували Бєлгородську, Брянську, Саратовську, Ульяновську області, а також Татарстан і анексований Крим.

Т.в.о. голови Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в Таганрозі через падіння БПЛА на стадіоні "Форте Арена" загорілася покрівля будівлі на площі 30 кв м. Зруйновано стіну.

Як писав Главред, вранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

У ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах. За попередніми даними, дрони нібито долетіли до аеродромів "Саки", "Гвардійське" і "Кіровське".

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