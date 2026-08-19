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Влучили прямо в маршрутку з пасажирами: окупанти обстріляли Херсон, загинули люди

Анна Ярославська
19 серпня 2026, 11:16
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Трагедія сталася в Корабельному районі. Чотири людини загинули, ще п’ятеро - поранені.
Росія завдала удару по маршрутці в Херсоні
Росія завдала удару по маршрутці в Херсоні / Колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Коротко:

  • У Херсоні дрон окупантів завдав удару по маршрутному автобусу
  • П'ятеро людей отримали серйозні травми
  • Постраждалий водій та пасажири госпіталізовані

Вранці 19 серпня російські окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні. В результаті удару загинули четверо людей, ще п’ятеро - отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 08:50 російські окупанти атакували дроном маршрутку в Корабельному районі Херсона", - повідомив він.

відео дня

У результаті ворожої атаки загинули чотири людини. Особистості загиблих встановлюють відповідні служби.

Ще чотири жінки отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Пізніше в Національній поліції повідомили, що кількість постраждалих зросла до п’яти. Четверо жінок отримали вибухові травми.

"Медична допомога знадобилася й 58-річному водієві, у нього також діагностували вибухову травму", - додали в поліції.

Наразі правоохоронці вживають заходів для належного документування чергового військового злочину, скоєного армією країни-агресора.

  • Влучили прямо в маршрутку з пасажирами: окупанти обстріляли Херсон, загинули люди
  • Влучили прямо в маршрутку з пасажирами: окупанти обстріляли Херсон, загинули люди
  • Влучили прямо в маршрутку з пасажирами: окупанти обстріляли Херсон, загинули люди
  • Влучили прямо в маршрутку з пасажирами: окупанти обстріляли Херсон, загинули люди
  • Влучили прямо в маршрутку з пасажирами: окупанти обстріляли Херсон, загинули люди
  • Влучили прямо в маршрутку з пасажирами: окупанти обстріляли Херсон, загинули люди

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, на світанку 19 серпня російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному з районів Запоріжжя. Про наслідки російської атаки розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія вранці 18 серпня завдала удару по людному перехресті в Печенегах на Харківщині, в результаті чого загинуло щонайменше десять осіб.

У ніч на суботу, 15 серпня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками - під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Там спалахнула пожежа.

У Марганці Дніпропетровської області внаслідок атаки російської окупаційної армії в ніч на 15 серпня загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них - діти віком 5 та 12 років.

13 серпня російська окупаційна армія атакувала портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. У результаті виникла пожежа.

У ніч на 12 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. У результаті ворожих ударів виникла пожежа в "Епіцентрі". Крім того, 1200 споживачів залишилися без світла.

Чи атакує РФ Україну 24 серпня: прогноз

Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко не виключає, що Росія може використати День незалежності для нового масованого удару.

За його словами, на сьогодні немає жодних підтверджених вихідних даних щодо планів Кремля на 24 серпня, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.

"Наразі я не маю інформації, бо розвідувальні дані надходять поступово: тривають роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім відбуваються дипломатичні переговори. Це не так, що Путін просто захотів - і все", - пояснив Костенко у коментарі "24 Каналу".

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Про персону: Олександр Прокудін

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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