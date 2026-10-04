Популярний російський співак-путініст зламав руку своїй дружині

Про путініста Стаса Михайлова опублікували неприємну інформацію про його особисте життя.

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Стас Михайлов б’ється з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Михайлова

Коротко:

Чому Михайлов зламав руку дружині

Хто про це повідомив

Російський співак Стас Михайлов, який захоплено підтримав терористичне вторгнення РФ в Україну і вирішив не пов'язувати долю своїх дітей з Росією, зламав своїй дружині руку.

Зокрема, за словами скандального російського блогера Антона Суворкіна, йому надіслали архівний витік про Михайлових.

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Стас Михайлов із сім’єю / фото: instagram.com, Стас Михайлов

"З Михайловим давно все проблематично. Моя подруга працювала в кремлівському палаці з’їздів і багато розповідала пліток про таких, як Михайлов. Ось якось у 2016 році Михайлов під час бійки з дружиною зламав їй руку. Значить, вже давно були сварки, а зараз все накипіло", - розповів він.

Напередодні дружина 57-річного російського виконавця Стаса Михайлова Інна шокувала шанувальників різкою та емоційною заявою на своїй сторінці в Instagram. Блондинка несподівано повідомила, що їхня сім’я розпалася, і різко відмежувалася від виконавця.

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Про особу: Стас Михайлов Станіслав Володимирович Михайлов - російський естрадний співак, автор пісень, актор і продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), повідомляє Вікіпедія.

У 2022 році підтримав криваве вторгнення Росії в Україну, заявивши, що "Росія ніколи не вела війну з Україною", аргументував свою підтримку наративом російської пропаганди про "визволення" України.

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