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Популярний російський співак-путініст зламав руку своїй дружині

Олена Кюпелі
4 жовтня 2026, 11:58
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Про путініста Стаса Михайлова опублікували неприємну інформацію про його особисте життя.
Дружина покинула Стаса Михайлова
Стас Михайлов б’ється з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Михайлова

Коротко:

  • Чому Михайлов зламав руку дружині
  • Хто про це повідомив

Російський співак Стас Михайлов, який захоплено підтримав терористичне вторгнення РФ в Україну і вирішив не пов'язувати долю своїх дітей з Росією, зламав своїй дружині руку.

Зокрема, за словами скандального російського блогера Антона Суворкіна, йому надіслали архівний витік про Михайлових.

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Стас Михайлов із родиною
Стас Михайлов із сім’єю / фото: instagram.com, Стас Михайлов

"З Михайловим давно все проблематично. Моя подруга працювала в кремлівському палаці з’їздів і багато розповідала пліток про таких, як Михайлов. Ось якось у 2016 році Михайлов під час бійки з дружиною зламав їй руку. Значить, вже давно були сварки, а зараз все накипіло", - розповів він.

Напередодні дружина 57-річного російського виконавця Стаса Михайлова Інна шокувала шанувальників різкою та емоційною заявою на своїй сторінці в Instagram. Блондинка несподівано повідомила, що їхня сім’я розпалася, і різко відмежувалася від виконавця.

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Як повідомляв Главред, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України, вийшла на зв'язок після невдалої операції.

Раніше також українська актриса Катерина Тишкевич, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, оголосила про рішення тимчасово переїхати з Києва до Вінниці разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком.

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Про особу: Стас Михайлов

Станіслав Володимирович Михайлов - російський естрадний співак, автор пісень, актор і продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), повідомляє Вікіпедія.
У 2022 році підтримав криваве вторгнення Росії в Україну, заявивши, що "Росія ніколи не вела війну з Україною", аргументував свою підтримку наративом російської пропаганди про "визволення" України.

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