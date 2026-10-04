Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: коли магнітні бурі охоплять Землю

Дослідники прогнозують нові геомагнітні шторми.

https://glavred.net/synoptic/kolebaniya-dostignut-pochti-5-balnogo-urovnya-kogda-magnitnye-buri-ohvatyat-zemlyu-10801307.html Посилання скопійоване

Прогноз магнітних бур 4-6 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якої сили буде магнітна буря 4 жовтня

Чи продовжиться період геомагнітних штормів наступного тижня

Останні кілька днів Землю періодично атакують магнітні бурі. Сьогодні, 4 жовтня, геомагнітний шторм знову може активізуватися через посилення потоку сонячного вітру з великої корональної діри.

Про це повідомила Британська геологічна служба. За її даними, щонайменше 4 та 5 жовтня очікуються нові періоди магнітних бур. Чи стабілізується геомагнітна активність на початку наступного тижня - наразі невідомо.

відео дня

Магнітні бурі 4-5 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3.7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, та сонячний спалах В4 також на зеленому рівні.

Однак вже у понеділок К-індекс підвищиться до 4,7 тобто очікуються магнітні коливання середнього (жовтого) рівня. У вівторок, 6 жовтня, показник знову стабілізується.

Геомагнітна активність 4-6 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

Читайте також:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред