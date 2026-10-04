Питання життя і смерті: Сімоньян ледь чутним голосом зробила екстрену заяву

Прихильниця Путіна Сімоньян знову скаржиться на здоров’я і просить її не турбувати.

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Маргарита Симоньян / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Що знову сталося з Симоньян

Про що вона просить своїх знайомих

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України, вийшла на зв'язок після невдалої операції.

Прихильниця Путіна записала голосове повідомлення у своєму Telegram-каналі, де вмираючим голосом повідомила, щоб їй не дзвонили й не писали.

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За словами Симоньян, їй не потрібно дзвонити з проханнями "взяти на роботу", "новими проєктами" та іншими питаннями, які не стосуються життя і смерті.

Сімоньян вийшла на сцену без перуки / Фото: скріншот

Вона також повідомила, що операція, яка планувалася після її лікування від онкології, пройшла не так, як потрібно було, і "реабілітація проходить не так, як очікувалося".

Напередодні Симоньян з’явилася на лікарняному ліжку, де закликала своїх земляків молитися за її здоров’я.

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Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.

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