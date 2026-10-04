Морози до -15 охоплять Європу: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

На тлі досить м'якої української погоди в Європі спостерігається набагато сильніше похолодання.

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Яка буде погода в Україні до кінця жовтня / Колаж "Главред", фото: pixabay.com

Коротко:

До 8 жовтня в Україні очікується бабине літо

Вдень температура місцями підніметься до +25…+26 градусів

Вже 9 жовтня дощі та холодний фронт змінять погоду

Погода в Україні на початку жовтня підготувала чергові температурні коливання. Після перших заморозків і досить прохолодного початку місяця країна знову опиниться під впливом антициклону: вже найближчими днями температура почне підвищуватися, опадів майже не буде, а до середини робочого тижня в окремих регіонах повітря прогріється до +25…+26 градусів. Однак довго таке жовтневе тепло не протримається.

Вже ближче до п’ятниці Україну перетне атмосферний фронт, який принесе дощі, поривчастий вітер і відчутне похолодання.

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Водночас у північній частині Європи готується значно потужніше вторгнення холодного повітря. У Скандинавії в період приблизно з 7 по 13 жовтня нічні температури місцями можуть опускатися до −15 градусів, а потім арктичне повітря почне поширюватися на південь, зокрема в бік Польщі. Однак говорити про прихід таких самих морозів в Україну зараз немає підстав: актуальний тижневий прогноз показує набагато м’якший сценарій.

У більш віддаленій перспективі увагу синоптиків привертає й майбутня зима. Кліматичні моделі дійсно вказують на дуже сильне Ель-Ніньо та підвищену ймовірність теплішої зими в Європі, однак це зовсім не означає, що Україна залишиться без морозу та снігу. Швидше за все, йдеться про нестабільну зиму з частими відлигами, температурними стрибками та снігом, який у багатьох регіонах швидко танутиме.

В Україні починається справжнє жовтневе бабине літо

Початок тижня 5–11 жовтня мине переважно під впливом області високого атмосферного тиску, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Антициклон блокуватиме активні атмосферні фронти, тому в більшості регіонів очікується спокійна, суха й досить сонячна погода. Саме такі умови відповідають класичному бабиному літу: холодні ночі поєднуватимуться зі швидким денним прогріванням, а опади стануть рідкістю.

У понеділок, 5 жовтня, на більшій частині території України істотних опадів не прогнозується. Температура вночі становитиме переважно +6…+11 градусів, а вдень повітря прогріється до +17…+23 градусів. У вівторок ситуація практично не зміниться: вночі очікується +7…+12 градусів, вдень - знову близько +17…+23. Офіційний Укргідрометцентр також прогнозує на 5–7 жовтня переважно суху погоду з денною температурою +16…+23 градусів. Невеликий дощ 5 жовтня можливий лише подекуди в північних областях, а 6 жовтня - у Криму.

Отже, різких холодів на початку тижня чекати не варто. Більше того, після досить прохолодних перших днів жовтня температура почне підвищуватися, а в багатьох областях погода буде помітно теплішою, ніж кілька днів тому.

Про особу: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

До +25…+26 градусів: коли буде найтепліший день тижня

Пік потепління очікується в середині робочого тижня. У середу, 7 жовтня, антициклон продовжить визначати погоду практично по всій країні. Опадів не очікується, місцями вночі та вранці можуть утворюватися тумани. Вночі температура становитиме близько +7…+13 градусів, на морському узбережжі - до +15, а вдень повітря прогріється вже до +20…+25 градусів.

Ще тепліше може стати у четвер, 8 жовтня. Згідно з прогнозом, вночі очікується +8…+14 градусів, а вдень температура в багатьох регіонах підніметься до +20…+26. При цьому істотних дощів також не прогнозується, а вітер залишиться відносно слабким. Для першої половини жовтня такі показники будуть досить високими, тому 7–8 жовтня фактично стануть кульмінацією нинішньої хвилі бабиного літа.

Однак між денною та нічною температурою збережеться значна різниця. Навіть при +23…+26 вдень після заходу сонця повітря швидко охолоджуватиметься, а вранці місцями ймовірні тумани. Тому говорити про повернення повноцінного літа не варто - це типова осіння антициклональна погода.

Уже в п’ятницю погода почне різко змінюватися

Тривалого періоду з температурою близько +25 градусів синоптики не обіцяють. Уже в п’ятницю, 9 жовтня, із заходу на територію України почне надходити атмосферний фронт. Саме з ним буде пов’язана чергова зміна погоди: пройдуть дощі, посилиться вітер, а слідом за фронтом почне надходити холодніше повітря.

Спочатку опади з’являться вночі у західних областях, а вдень поширяться на північ, центр і північний схід України. Місцями не виключені грози. На південному сході при цьому ще переважно збережеться суха погода. Вітер зміниться з південного на західний і посилиться до 7–12 м/с, а на заході окремі пориви можуть досягати 15–20 м/с.

Температурний контраст між регіонами стане досить помітним. На заході та півночі після проходження фронту вдень очікується лише +12…+17 градусів, тоді як у центральних, південних та східних областях деякий час ще буде +18…+23. Таким чином, всього за добу в окремих регіонах денна температура може знизитися більш ніж на 10 градусів.

Вночі всього +2: похолодання досягне піку 10 жовтня

Найпрохолоднішим днем цього тижня попередньо стане субота, 10 жовтня. Після проходження холодного фронту опади на більшій частині території припиняться, однак температура помітно знизиться. Вночі очікується всього +2…+7 градусів, а вдень - близько +12…+17. Невеликі дощі вночі ще можливі на сході країни та в Приазов’ї.

Така температура поки що не виглядає аномальною для жовтня і не означає початок зими. Проте після +25…+26 градусів у середині тижня перехід до нічних +2…+7 буде досить відчутним. Особливо холодною буде здаватися погода вранці, коли при ясному небі поверхня землі швидко охолоджується.

Уже в неділю, 11 жовтня, температура знову трохи підвищиться. Вночі прогнозується +6…+11 градусів, вдень - близько +15…+20. Більша частина країни знову опиниться без істотних опадів, хоча невеликий дощ можливий у північно-західних областях. Таким чином, похолодання поки що виглядає скоріше коротким епізодом, а не остаточним настанням пізньої осені.

Тим часом Європу охопить значно сильніший холод

На тлі досить м’якої української погоди в Європі формується набагато серйозніше похолодання. За даними синоптиків, найближчими днями область високого тиску, яка забезпечує відносно теплу погоду в центральній та східній частинах континенту, почне зміщуватися на захід. Одночасно через північ Європи проходитимуть активні циклони, здатні затягнути далеко на південь холодне арктичне повітря.

Найсильніше похолодання прогнозується приблизно з 7 по 13 жовтня. У першу чергу воно торкнеться Скандинавії та північно-західної частини Росії. У окремих районах температура вночі та вранці може опускатися до −5…−15 градусів, причому найсильніші морози очікуються у Швеції та Норвегії.

Потім холодна повітряна маса почне зміщуватися на південь. У Польщі істотна зміна погоди попередньо очікується в період з 8 по 13 жовтня. Якщо до цього температура місцями сягатиме близько +20 градусів, то після настання холоду вдень залишиться лише +9…+14. У нічні та ранкові години під час прояснень в окремих регіонах можливі вже повноцінні морози - від −1 до −8 градусів.

Чи дійде мороз до −15 градусів до України

Повідомлення про морози до −15 градусів можуть виглядати тривожно, однак безпосередньо на Україну такий прогноз наразі не поширюється. Ці значення стосуються насамперед Скандинавії та північних районів Європи. Навіть у сусідній Польщі йдеться переважно про значно м’якше похолодання.

Для України прогноз на 5–11 жовтня виглядає інакше: спочатку очікується підвищення температури до +20…+26, потім, після проходження фронту, - зниження денних значень приблизно до +12…+17 та нічних до +2…+7 градусів.

При цьому ситуація після 11–13 жовтня залежатиме від подальшої траєкторії циклонів та положення антициклонів над Європою. Якщо арктичне повітря зможе поширитися далі на південний схід, подальші хвилі холоду в Україні не виключені. Але стверджувати зараз, що європейські морози до −15 градусів обов’язково прийдуть в Україну, було б передчасно.

Жовтень уже показує свій характер: від заморозків до +26 градусів

Початок жовтня добре демонструє головну особливість перехідного сезону - надзвичайно велику мінливість температури. Ще 2–3 жовтня в Україні фіксувалися заморозки на поверхні ґрунту до −3 градусів, а вже через кілька днів температура вдень наблизиться до +25. Потім наприкінці робочого тижня вона знову піде вниз.

Для жовтня такі коливання не є чимось винятковим. За умови стійкого антициклону ясне небо сприяє сильному нічному охолодженню, але вдень сонце здатне швидко прогріти повітря. Після настання холодного фронту напрямок вітру змінюється, надходить інша повітряна маса, і температура буквально за добу може знизитися на кілька градусів.

Суха погода має й іншу сторону. Укргідрометцентр попереджає, що на початку жовтня одразу в ряді західних, центральних і південних регіонів зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На Україну взимку може чекати ще більше температурних коливань

Осінні перепади температури можуть виявитися своєрідною репетицією перед зимою. Згідно з матеріалом Telegraf, кліматичні моделі вказують на розвиток дуже сильного Ель-Ніньо - природного процесу, пов’язаного з аномальним потеплінням екваторіальної частини Тихого океану, що здатний впливати на циркуляцію атмосфери в різних частинах світу.

Ці дані підтверджуються американським Центром кліматичних прогнозів NOAA. Станом на 10 вересня Ель-Ніньо вже посилювався, а ймовірність того, що це явище досягне категорії "дуже сильного" восени та взимку 2026–2027 років, оцінювалася у понад 90%. Більше того, NOAA оцінювало ймовірність надзвичайно потужного явища в період жовтня–грудня приблизно в 75%.

Європейська кліматична служба Copernicus також вказує на вже сформоване сильне Ель-Ніньо та його подальше посилення до кінця року. Перші сезонні прогнози для Європи вказують на більш м’яку зиму: температури вище кліматичної норми ймовірні майже над усією європейською сушею, а в багатьох регіонах сезон також може виявитися вологішим, ніж зазвичай.

В Україні більше не буде нормальної зими та снігу

Заголовки про те, що Україна нібито може повністю залишитися без звичної зими або що снігу "більше не буде", не слід сприймати буквально. Навіть сценарій дуже теплої зими не виключає морозів, снігопадів або окремих періодів сильного холоду. Сезонний прогноз показує насамперед середні тенденції протягом кількох місяців, а не температуру кожного конкретного дня.

Більш реалістичний сценарій - нестабільна зима. Сніг зможе випадати, однак у низинних і тепліших регіонах він частіше змінюватиметься дощем або швидко танутиме під час чергової відлиги. Тому стійкий сніговий покрив дійсно може формуватися рідше і зберігатися менше часу. Сам матеріал Telegraf підкреслює, що снігопади та морози взимку залишаються можливими.

Потенційно зима може стати "нерівномірною": кілька порівняно теплих днів змінюватимуться короткими вторгненнями холодного повітря, снігом та ожеледицею, після чого знову почнеться відлига. Особливо помітними такі коливання можуть бути в центрі та на півдні країни.

Від −8 до +5 за дві доби: чим небезпечна тепла зима

Тепла зима зовсім не обов’язково означає комфортну погоду. Навпаки, часте проходження атмосферних фронтів може спричиняти дуже різкі температурні коливання. У одному з розглянутих сценаріїв температура може коливатися приблизно від −8 до +5 градусів протягом 24–48 годин.

Саме такі перепади особливо неприємні для доріг, енергетичної та комунальної інфраструктури. Після відлиги вода потрапляє в тріщини дорожнього покриття, а під час наступного морозу замерзає; на вулицях з’являється ожеледиця, мокрий сніг налипає на дроти та дерева. Тому відсутність тривалих морозів сама по собі ще не означає легкої зими.

Крім того, зв’язок між Ель-Ніньо та погодою саме в Україні не є прямим. На характер зими у Східній Європі одночасно впливають циркуляція над Атлантикою, положення полярного вихору, траєкторії циклонів та безліч інших процесів. Тому навіть дуже потужне Ель-Ніньо підвищує ймовірність певного сценарію, але не дозволяє вже в жовтні розписати погоду на кожен зимовий місяць.

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