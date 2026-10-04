РФ скинула на Суми одразу 5 КАБів: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені

Керовані авіабомби влучили в Зарічний район близько 7:50, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, лінії електропередач і газопостачання.

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Росіяни вдарили КАБами по Сумах / Колаж: Главред, фото: Сумська МВА

Коротко:

РФ скинула п'ять КАБів на житловий сектор Сум

Пошкоджено багатоповерхівки, авто та комунікації

Щонайменше п'ятеро постраждалих, двоє - тяжко

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Російські війська вранці 4 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по житловому сектору Сум - щонайменше п'ятеро людей дістали поранення, двоє з них, за попередніми даними, у тяжкому стані. Пошкоджені багатоквартирні будинки, повідомив в.о. мера Сум Артем Кобзар та глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Влучання зафіксували близько 7:50 у Зарічному районі міста. За даними обласної військової адміністрації, цього ранку окупанти спрямували п'ять КАБів по житловій забудові Сумської громади, одне з влучань сталося поблизу багатоповерхівки.

Наслідки удару РФ по Сумах 4 жовтня / Фото: МВА

Пошкоджені будинки та комунікації

Руйнувань зазнала не лише житлова забудова. Вибухова хвиля зачепила інженерні мережі та автотранспорт мешканців.

Пошкоджені лінії електропередач і газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, а також машини, припарковані біля будинків.

Наслідки удару РФ по Сумах 4 жовтня / Фото: МВА

Наслідки для людей

Міська та обласна влада продовжує уточнювати кількість потерпілих. На місці удару працюють екстрені служби, які обстежують пошкоджені будинки та ліквідують наслідки.

За попередньою інформацією, медичну допомогу отримали щонайменше п'ятеро жителів Сум, двоє з них - із тяжкими ушкодженнями.

Чим небезпечні російські КАБи

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, кожного місяця зростає кількість застосування противником керованих авіабомб.

Головна проблема з КАБами РФ полягає в тому, що у світі немає стільки ракет, щоб працювати про цих бомбах. Тому основним засобом протидії має бути боротьба з російською авіацією.

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Як писав Главред, у ніч на 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. У результаті першої з нічних атак загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

Країна-агресор Росія вдень 2 жовтня атакувала КАБами Харків. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що окупанти поцілили по приватних секторах міста. Один з ворожих КАБів потрапив у житловий будинок.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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