РФ змінює тактику: Кремль пішов на новий крок, щоб змусити Україну капітулювати

Фахівці помітили, що окупанти почали по-новому атакувати Київ. І це не спроста.

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Кремль хоче зробити життя українців у столиці нестерпним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, t.me/news_kremlin

Що повідомили аналітики:

Росія шість разів атакувала мости у Києві з початку місяця

Удари по мостах столиці є частиною кампанії тиску на Україну

РФ застосувала нову технологію управління дронами

Країна-агресор Росія шість разів 1 початку місяця атакувала мости у Києві. Ця серія атак призвела до серйозних збоїв у цивільному транспортному сполученні та логістиці між берегами міста.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) трактують ці удари як складову ширшої кампанії далекобійних атак, спрямованої не на військові цілі, а на економіку країни та повсякденне життя у великих містах.

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"Логіка Москви зводиться до спроби зробити існування мільйонного міста настільки складним, щоб підштовхнути Україну до капітуляції", - йдеться у звіті ISW.

Про намір РФ продовжувати подібні атаки на Київ свідчить, зокрема, попередження МЗС РФ з рекомендацією виїхати з української столиці. У заяві прямо йдеться про те, що удари безпілотниками та ракетами по території України триватимуть.

"Заява МЗС РФ свідчить про намір російських сил і надалі атакувати цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру України, особливо у великих містах, з метою спровокувати політичну кризу в країні взимку 2026–2027 років і послабити здатність України підтримувати успіхи на полі бою", - додали аналітики.

РФ використовує нову тактику ударів

Під час ударів по київських мостах росіяни застосували принципово інший спосіб наведення. Радник Президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що окупанти задіяли один або кілька ретрансляторів, які формують комірчасту мережу (mesh-мережу) з тимчасовим локальним зв'язком - саме вона дозволяє операторам коригувати траєкторію польоту безпілотника вже під час атаки.

Принцип роботи таких пристроїв зводиться до функції шлюзу: вони приймають команди через інтернет і конвертують їх у радіочастотні сигнали для дрона, що перебуває поблизу.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Це знімає потребу в додаткових безпілотниках-ретрансляторах чи наземних станціях, об'єднаних у мережу, і дає змогу керувати апаратом у реальному часі.

Експерт назвав цілі атак РФ на мости в Києві

Главред писав, що за словами транспортного експерта Дмитра Беспалова, тривале закриття навіть одного київського мосту здатне завдати столиці більшого удару, ніж здається на перший погляд.

Місто не зупиниться, але кияни почнуть втрачати години в дорозі, а бізнес - клієнтів. Тому атаки на переправи можуть бути спрямовані не на параліч Києва, а на витіснення частини його мешканців.

Удари РФ по мостах у Києві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по Північному мосту в столиці. Там було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

Раніше, ввечері 2 жовтня, Росія атакувала Південний міст у Києві. Внаслідок атаки переправу повністю закрили для руху автотранспорту та метро. І під час тривог, і за їх відсутності.

Напередодні, вночі 2 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст. Через ворожий удар рух цим та іншими мостами столиці перекрили.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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