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Від +26 градусів до різкого похолодання: коли в Україні зміниться погода

Анна Косик
4 жовтня 2026, 10:37
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Синоптик попередив, що скоро замість "бабиного літа" в Україні почнуться дощі, пориви вітру та холоди.
Від +26 градусів до різкого похолодання: коли в Україні зміниться погода
Прогноз погоди в Україні 5-11 жовтня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться погода в Україні наступного тижня
  • Коли в Україну повернеться похолодання з дощами
  • Де у найближчий час можливі тумани та пориви вітру

Погода в Україні наступного тижня, з 5 по 11 жовтня, буде стійкою та сухою, з комфортною температурою на тлі підвищеного тиску. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, лише зрідка малоактивні атмосферні фронти будуть сприяти випаданню короткочасних дощів невеликої інтенсивності. Температура повітря поступово підвищуватиметься і досягне свого максимуму у другій половині тижня.

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"Загальний характер очікуваних погодних умов цілком відповідатиме поняттю "бабиного літа", - наголосив синоптик.

Від +26 градусів до різкого похолодання: коли в Україні зміниться погода
Синоптична карта / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 5 жовтня

У понеділок, за прогнозом Кібальчича, на всій території України очікується погода без опадів в умовах підвищеного атмосферного тиску. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +6+11 градусів, в денні години коливатиметься в межах +17+23 градусів.

Від +26 градусів до різкого похолодання: коли в Україні зміниться погода
Погода в Україні 5 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 6 жовтня

У вівторок період стійкої та сухої погоди у всіх регіонах України продовжиться. Вітер вночі очікується мінливого напрямку, вдень західний/північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря в нічний час передбачається близько +7+12 градусів, вдень коливатиметься в межах +17+23 градусів.

Від +26 градусів до різкого похолодання: коли в Україні зміниться погода
Погода в Україні 6 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 7 жовтня

У середу по всій території України переважатиме малохмарна та тепла погода, без опадів на тлі панування антициклону. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

Вітер очікується змінного напрямку, 3–8 м/с. Температура повітря у нічний час становитиме +7+13 градусів, на узбережжі морів до +15 градусів. Вдень очікується +20+25 градусів.

Від +26 градусів до різкого похолодання: коли в Україні зміниться погода
Погода в Україні 7 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 8 жовтня

У четвер продовжиться період сухої та теплої погоди у всіх регіонах України. Опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +8+14 градусів, вдень досягне позначок +20+26 градусів.

Погода в Україні 9 жовтня

У п'ятницю вночі у західних областях, вдень у північних, центральних та північно-східних регіонах під впливом атмосферного фронту, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.

На південному сході країни, за словами Кібальчича, продовжуватиметься період сухої погоди без опадів. Вітер південний, із переходом вдень на західний, 7–12 м/с, у західних областях місцями пориви, 15–20 м/с.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +8+14 градусів, вдень у північних та західних областях знизиться до +12+17 градусів, в решті регіонів становитиме +18+23 градуси.

Погода в Україні 10 жовтня

У суботу на більшій частині території України очікується погода без опадів, лише вночі у східних областях та Приазов'ї пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2+7 градусів, вдень становитиме +12+17 градусів.

Погода в Україні 11 жовтня

У неділю в умовах поля підвищеного тиску очікується погода без істотних опадів, лише у північно-західних регіонах місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6+11 градусів, вдень становитиме +15+20 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні погода до кінця поточного тижня відзначиться стабільністю, сонцем та мʼяким осіннім теплом. Температура повітря вночі складатиме +2+7 градусів, але місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки.

Раніше повідомлялося, що погодний режим в Україні у найближчі дні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке охопило значну частину Європи й має кілька центрів.

Напередодні синоптик Наталія Діденко попередила, що, за попередніми прогнозами, в Україну повернуться дощі та похолодання. Це станеться 9-10 жовтня.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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