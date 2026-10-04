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Ворог окупував село та просунувся на гарячій ділянці фронту: розкрито деталі

Інна Ковенько
4 жовтня 2026, 17:38
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На Донеччині ворог захопив село на Покровському напрямку.
Просування ворога на Покровському напрямку
Просування ворога на Покровському напрямку / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • Ворог захопив село і просунувся на Покровському напрямку

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська захопили населений пункт на поблизу Добропілля на Донеччині.

Також зафіксовано просування окупаційних військ на іншій ділянці фронту. Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у неділю, 4 жовтня.

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Де просунувся ворог

За даними аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося захопили село Іванівка Шахівської сільської територіальної громади Покровського району.

Крім того, за даними аналітиків, армії РФ вдалося розширити зону контролю та просунутися в сусідньому Новому Шаховому.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Іванівку та просунувся Новому Шаховому", - йдеться в повідомленні.

Просування ворога на Покровському напрямку
Просування ворога на Покровському напрямку / Фото: deepstatemap.live

Що відбувається на Покровському напрямку - дані від Генштабу

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 31 атаку - в районах Сергіївки, Молодецького та у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Білицького і Новогришиного.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що від початку минулої доби відбулося 204 бойових зіткнень.

Ворог окупував село та просунувся на гарячій ділянці фронту: розкрито деталі
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що українські танки цього літа вперше за понад два роки вийшли до лінії зіткнення й не були знищені російськими безпілотниками. Вони відіграли ключову роль у великому контрнаступі під Олександрівкою, за підсумками якого Україна повернула під контроль 745 квадратних кілометрів території, повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, бійці прикордонної бригади "Форпост" повернули під контроль України понад 10 квадратних кілометрів території на Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області. За час бойових дій вони також ліквідували 118 російських військових, ще сімох взяли в полон.

Крім того, аналітики ISW зазначали, що українські війська просунулися на північ від Корчаківки в Сумській області, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли досягти підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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