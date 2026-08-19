Вибухи у Запоріжжі: на світанку РФ завдала удару КАБом по приватному сектору

Через обстріл Запоріжжя авіабомбами сталася масштабна пожежа.

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Наслідки атаки на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Про що повідомив Іван Федоров:

Вранці авіабомба влучила у Запоріжжя

Пошкоджено житлові будинки та споруди

Інформація про людину під завалами не підтвердилася

На світанку 19 серпня російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному з районів Запоріжжя. Про наслідки російської атаки розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, через російську керовану авіабомбу загорілися та були пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.

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"Виникла пожежа, вибухова хвиля та уламки пошкодили будинки та господарські споруди неподалік", - написав він у Telegram.

​Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Спочатку Федоров повідомляв, що під завалами може перебувати людина. Пізніше він уточнив, що ця інформація не підтвердилася.

Сталася пожежа, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки та господарські будівлі неподалік.

Атаки РФ на Запоріжжя – новини

Як писав Главред, одна людина загинула і шестеро постраждали в результаті атаки ворожого безпілотника на Запоріжжя ввечері 18 серпня. Одна людина загинула, ще шестеро – поранені. Були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа.

У ніч на суботу, 15 серпня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками - під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Там спалахнула пожежа.

Шестеро людей загинули й ще 19 отримали поранення в результаті масованого комбінованого удару російських військ по Запоріжжю в ніч на 9 серпня. Окупанти застосували ракети та авіабомби, у місті спалахнули пожежі й відключилося електропостачання.

Цілями стали промислові об’єкти та інфраструктура, однак під ударом опинилася й житлова зона: пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив.

Як розповів президент Зеленський, місто було атаковане північнокорейською балістичною зброєю, ракетами "Циркон" та керованими авіабомбами. Крім ракет, окупанти застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість із них - реактивні "шахеди".

Росія готує масований удар: що відомо

Розвідка США попередила Україну про високу ймовірність масованого удару по Києву та області протягом найближчих 48 годин. Про це 18 серпня повідомив військово-політичний аналітик і військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко.

За його словами, попередження від розвідувального співтовариства США українська влада отримала близько 16:35. Водночас оцінка накопичених Росією засобів ураження, за його даними, залишається незмінною - близько 30 ракет.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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