Україна повернула танки на фронт після дворічної паузи: The Telegraph розкрив тактику

Вісім місяців підготовки, удари по тилах за 160 км і зачистка зони ураження дронів дозволили бронетехніці ЗСУ знову працювати на передовій.

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Україна прорвала російську "зону ураження" і повернула свої танки в бій / Колаж: Главред, фото: 53 механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Українські танки знову працюють біля лінії фронту

Під Олександрівкою ЗСУ відвоювали 745 квадратних кілометрів

Підготовка наступу тривала вісім місяців

Українські танки цього літа вперше за понад два роки вийшли до лінії зіткнення й не були знищені російськими безпілотниками. Вони відіграли ключову роль у великому контрнаступі під Олександрівкою, за підсумками якого Україна повернула під контроль 745 квадратних кілометрів території, повідомляє The Telegraph.

Частина машин, задіяних в операції, за наявними оцінками - британські Challenger 2. До цього будь-яка важка бронетехніка, що наближалася до передової, фактично гарантовано потрапляла під удар дронів і знищувалася.

Ключовим чинником стала робота безпілотних підрозділів і спецпризначенців, які цілеспрямованими атаками відтіснили російські сили та відкрили коридор для бронетехніки.

Вісім місяців підготовки й зламані телефони

Шлях до виходу танків на позиції зайняв вісім місяців. Першим етапом стали удари по логістиці: українські сили били по російських колонах на глибину до 160 кілометрів від лінії фронту.

Паралельно працювала радіоелектронна та кіберскладова. Українські підрозділи отримували доступ до телефонів російських військових і зчитували їхнє панічне листування, зокрема повідомлення на кшталт "це було близько" після вибухів поруч, що давало змогу встановити координати й коригувати артилерійський вогонь.

Наступний крок - виснаження екіпажів противника. Групи операторів дронів полювали на російські розрахунки, доки ті не залишали позиції, і лише після цього вперед пішки просувалася українська піхота, яка просочувалася крізь ворожі порядки. Танки заходили останніми, з тилу, після чого вели вогонь по російських позиціях і допомагали утримувати відвойовані ділянки.

Рейд під Харковом: броня повернулася неушкодженою

Схема не обмежується одним напрямком. Цього тижня 475-й штурмовий полк оприлюднив відео атаки двох танків на російські позиції в Ольховатці на Харківщині.

Машини були дообладнані додатковим захистом від безпілотників, а супроводжували їх важкі FPV-бомбардувальники "Вампір" та розвідувальні дрони. Танки проїхали по легких мінах, відпрацювали прямою наводкою по будівлях, де закріпилася російська піхота, і відійшли. У полку повідомили, що техніка повернулася без пошкоджень.

Оцінку цього епізоду в матеріалі видання дали стримано.

"Це був скоріше набіг, ніж наступ, але він показав, що бронетехніка вціліла там, де ще недавно вона майже напевно була б знищена", - зазначено у публікації.

Аналітики, яких цитує видання, переконані: важка броня зберігає сенс на сучасному полі бою за однієї умови - якщо підрозділам вдається попередньо зачистити зону ураження поблизу лінії зіткнення.

Коли РФ може розпочати масштабний наступ на фронті

Військовий експерт Роман Світан зазначав, що Росія готується перейти до більш масштабного етапу наступальних дій, а основне застосування техніки може припасти на жовтень-листопад.

За його словами, російські війська чекатимуть на погодні умови, які ускладнять роботу українських дронів та авіарозвідки.

"Зараз тривають підготовчі операції, зокрема інфільтраційні дії, переважно силами оперативно-тактичних резервів - тих угруповань, які були сформовані ще влітку. Стратегічні резерви, особливо техніка, у повному обсязі ще не прибули", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ заявили, що російська армія накопичує броньовану та важку техніку на Гуляйпільському напрямку, готуючи прорив у бік Запоріжжя.

Аналітики ISW говорили, що українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямку може зірвати плани російського командування щодо штурму Слов'янська зі сходу.

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, російські війська просунулися на Донеччині.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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